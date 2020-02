"Hay algunas zonas del cuerpo que es muy peligroso tatuar", según Circe Tattoo

Tatuarse es algo estético pero a veces puede cobrar un sentido especial para algunas personas. Actualmente gracias a la moda, pero sobretodo a las regulaciones que han hecho que esto ea más seguro, tatuarse se ha convertido en algo muy habitual. También es cierto que hay cada vez menos miedo a tatuarse y esto puede llevar a decisiones extremas. Hay zonas del cuerpo que una aguja con tinta no debería tocar y Circe Tattoo quiere advertir de cuáles son y qué peligros conlleva Tatuarse es tan habitual que según indica la Academia de Dermatología y Venerología al menos un 10% de la población tiene un tatuaje. Por esa razón es necesario advertir sobre los peligros de tatuarse en zonas que quizás no sea la mejor idea tatuar.

Los globos oculares son una delas zonas que más adeptos tienen a la hora de tatuar. Los riesgos de tatuarse esa zona no han sido evaluados científicamente en profundidad, sin embargo, algunos de los peligros que Circe Tattoo quiere destacar son los siguientes: disminución de la visión, ceguera, infecciones, pérdida del ojo, sensibilidad a la luz o molestias en el ojo.

Los tatuajes en ocasiones se hacen para tapar algún defecto y esto ocurre en ocasiones con los lunares que pueden resultar subjetivamente antiestéticos. Circe Tattoo aconseja evitar tatuar los lunares ya que esto supone un gran riesgo de cáncer de piel por melanoma, un tipo de cáncer cada vez más frecuente y en aumento.

La zona lumbar es en muchas ocasiones una zona que tiene cierto atractivo a la hora de tatuar. La consecuencia de tatuarse los lumbares es que en el momento en el que un paciente tatuado necesite anestesia con epidural no se le podrá aplicar ya que al introducir la aguja pueden entrar partículas de tinta en la sangre y hay un riesgo de que estas vayan al sistema nervioso.

Tatuarse los dientes puede resultar extraño pero se han visto bastantes casos. Sin embargo, estos procedimientos deben hacerse con extrema precaución para que no supongan un peligro. Circe Tattoo recomienda hacer este tipo de tatuajes sobre una corona, no directamente sobre el diente. Aun así, también advierte que este procedimiento requiere limar el diente, por lo que, si no es preciso aplicar una corona en ese diente, mejor prescindir de tatuar esa parte del cuerpo.

Otra recomendación que Circe Tattoo quiere dar a los amantes de los tatuajes es tatuarse en sitios donde se cumplan las normas de higiene para evitar cualquier infección o cicatriz. Además, aconsejan evitar pigmentos naranjas o rojos ya que suelen ser unos colores que la piel rechaza.

Por último, también es destacable que hay algunas zonas del cuerpo que son sensibles a la hora de tatuar y pueden causar más dolor. Algunas de estas zonas son la parte posterior de las rodillas, la parte interna del codo, el cuello, las palmas de las manos, los dedos, los pies, las costillas y los genitales. Si los tatuajes se hacen bien en esas zonas no hay peligro, pero son zonas que duelen más.