​Con más de un 45 %, España es el país europeo con mayor demanda de smartphones chinos

Aunque la puesta de largo del sector de la tecnología, el MWC 2020, finalmente no se celebrará este año por la preocupación mundial por el coronavirus, los fabricantes de smartphones no renuncian a presentar sus últimas novedades. Algunos de ellos se han decantado por presentaciones online, mientras que otras marcas han aplazado la fecha para dentro de algunos meses.



En este contexto, el comparador de precios Idealo ha analizado el mercado de smatphones a nivel europeo y concluye que España lidera la demanda de smartphones chinos en Europa, con un 45,40 % de los compradores que se decantan por una marca china, seguida de Italia (42,24 %), Francia (37,77%), Reino Unido (33,59 %) y Austria (33,19%).



La marca favorita de los españoles para estrenar smartphone en 2019 es el fabricante chino Xiaomi que con un 32,6 % se convierte en el más deseado. Por detrás, se encuentran los eternos competidores en el top del ranking, Apple y Samsung, adelantándose este último con un 24.45 % frente a la marca creada por Steve Jobs, que se encuentra en tercera posición con un 24,41 % de los compradores que se decantan por los codiciados iPhones.



¿Qué pasa con Huawei?



Casi un año después del anuncio por parte de Google del suspenso de todos los negocios que conlleven transferencia de software o hardware con Huawei, y pese a que en los últimos meses la relación entre ambos gigantes tecnológicos se ha suavizado, la multinacional de alta tecnología china no atraviesa por su mejor momento. Entre 2017 y 2019, la demanda en España de smartphones de Huawei ha descendido un 47,19 %. Si en 2017 Huawei acaparaba el 17,10 % de la demanda, en 2019 apenas superó el 8 %, situándose como la cuarta marca de móviles elegida por los españoles.

Es probable que en los próximos meses veamos más movimientos relacionados con Huawei, ya que con el desarrollo de las redes 5G en Europa y América se abre un nuevo abanico de posibilidades para los fabricantes. Por su parte, Reino Unido ha anunciado recientemente que pese a las reticencias de EE.UU., permitirá que Huawei participe (aunque de manera “limitada”) en el desarrollo de las redes 5G del país. En cambio, la Unión Europea, por su parte, acaba de anunciar las rigurosas reglas y condiciones para el desarrollo del 5G. Una normativa que Bruselas asegura que no va dirigida contra nadie en concreto pero que muchos expertos intuyen que va referida a Huawei, ya que el texto incluye la posibilidad de plantear restricciones específicas a proveedores “de alto riesgo”.



“En el último año hemos visto cómo el mercado de smartphones ha sufrido una reorganización tras el veto de Google a Huawei y la entrada de nuevos players en el mercado y próximamente vamos a ver nuevos dispositivos con 5G que se espera que revitalicen aún más la competencia”, explica Adrián Amorín, Country Manager de la empresa Idealo.