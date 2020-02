​Almodóvar da el salto al cine en habla inglesa El cineasta no ha perdido ni un ápice de la energía y creatividad que lo caracteriza Redacción Siglo XXI

martes, 18 de febrero de 2020, 03:00 h (CET)

Foto: Wikimedia / Rubén Ortega; CC-BY-SA.





La gran fiesta del cine ya ha pasado y ahora es momento de poner la vista en el futuro. La edición número 92 de los Oscar tuvo lugar el pasado 9 de febrero y, aunque contábamos con talento español entre los nominados, finalmente ninguna estatuilla cayó en sus manos.



De esta forma, Antonio Banderas se quedó sin el Oscar a Mejor Actor por su papel en Dolor y Gloria, algo que el propio actor ya tenía asumido al afirmar pocos días antes de la gala que sería imposible batir a Joaquin Phoenix y su espectacular interpretación en Joker. No obstante, el intérprete malagueño no estuvo exento de protagonismo en los premios de la Academia tras la polémica surgida a raíz de una publicación que lo definió como “actor de color”, hecho que Pedro Almodóvar, director de la cinta, calificó “de broma de mal gusto”. Precisamente el cineasta manchego fue el otro representante nacional que se quedó sin premio, en este caso a Mejor Película Extranjera, el cual fue a parar a la surcoreana Parásitos, quien hizo doblete al llevarse también el Oscar a Mejor Película. Nuestro cineasta más internacional se quedó así sin su tercera estatuilla, un número considerado de la mala suerte en Vietnam y Japón que pareció presagiar desde el principio el recorrido de la cinta en la alfombra roja estadounidense.



Con todo, y a sus 70 años, Pedro Almodóvar no ha perdido ni un ápice de la energía y creatividad que lo caracteriza y recientemente ha anunciado que se encuentra inmerso no en uno, sino en dos proyectos nuevos. De hecho, se trata de dos nuevos trabajos que supondrán un punto de inflexión en la dilatada carrera del cineasta ya que por primera vez rodará en inglés.



El primero de ellos comenzará a rodarse el próximo mes de abril en la ciudad de Madrid y será un cortometraje. El laureado director explorará de esta forma un formato inédito en su filmografía y lo hará de la mano de una de las estrellas más reconocidas de Hollywood: Tilda Swinton. La actriz, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2008 por su papel en Michael Clayton, será la protagonista de La voz humana, una historia que gira alrededor de la última llamada que una mujer mantiene con su amante. Almodóvar califica este corto, que a su vez está basado en la obra de teatro del francés Jean Cocteu, como un trabajo “muy íntimo y personal”, además de constituir una fase de experimentación visual en su carrera. El manchego espera que La voz humana esté lista para ser presentada en otoño, haciendo coincidir su estreno con los primeros festivales de cine de la temporada.





Foto: Wikimedia // nicolas genin // CC Y SA 2.0





Habrá que esperar más para poder disfrutar de Manual para mujeres de la limpieza, su largometraje número 23. La obra supondrá la adaptación de 5 de los 43 cuentos que componen la novela homónima de la escritora estadounidense Lucia Berlin. En declaraciones al medio especializado en cine IndieWire, Almodóvar ha afirmado que se ha sentido muy impresionado por las historias que Berlin narra en su obra, las cuales transcurren en Oakland, Texas y México. Por esto motivo, la cinta se rodará en ambos idiomas, inglés y español, y tal y como ha adelantado el cineasta al mismo medio, el director ya contaría con dos actores comprometidos con la obra, aunque ha declinado ofrecer sus nombres por el momento. El realizador manchego espera poder iniciar el rodaje de esta nueva película justo después del estreno de La voz humana, que, como adelantábamos, llegará previsiblemente a la gran pantalla en otoño.



Con estos dos nuevos proyectos, Pedro Almodóvar da el salto a la industria cinematográfica en habla inglesa por primera vez en su carrera. No obstante, debemos recordar que el cineasta manchego sí recibió encargos desde Hollywood, como la dirección de El chico del periódico o Una monja de cuidado, pero los rechazó. Además, también escribió el guion de Julieta pensando en Meryl Street para el personaje principal, pero finalmente se decantó por el mercado español y por Emma Suárez como protagonista, quien se hizo con el Goya a Mejor Actriz en 2017 por esta actuación.

