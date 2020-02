Luz natural: el secreto de Edificio Cuzco IV para aumentar la productividad de los empleados Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 16:36 h (CET) Un 63% de de los españoles afirma que la luz natural afecta a su productividad*, un factor cada vez más importante para las empresas a la hora de alquilar una oficina Se calcula que los españoles trabajan unos 225 días al año, más de 1.800 horas, es decir, dos tercios de su tiempo. Como gran parte del día discurre en una oficina, cada vez más inquilinos reclaman algo tan sencillo como la luz del día. Muchas compañías están apostando por oficinas con total acceso a luz natural, como es el caso de Edificio Cuzco IV. Una apuesta que ayuda además a retener el talento y fidelizar a los trabajadores.

Uno de los errores más comunes de muchas compañías es pensar que el espacio de trabajo no tiene una influencia directa sobre la productividad de los empleados. Un error que puede repercutir en la productividad de las empresas, ya que está comprobado que un trabajador motivado y feliz, aprovecha mejor el tiempo, se compromete antes con la entidad e incluso es más productivo. En este sentido, el vínculo entre la luz natural y la productividad en la oficina se ha investigado ampliamente y varios estudios** demuestran que la luz natural y las vistas al exterior aumentan el rendimiento en el trabajo.

Poder disfrutar de algo tan sencillo como la luz natural o el simple hecho de asomarse a una ventana y ver el paisaje forman parte de ese “salario emocional” en el que también entran en juego elementos como la flexibilidad horaria o la conciliación laboral. En este sentido, Edificio Cuzco IV alberga 23 plantas diáfanas y luminosas, compuestas por oficinas desde 200 metros y fachadas de cristal insonorizado y con todas las orientaciones. Todas las salas de reuniones cuentan con luz natural y se han decorado para ser espacios agradables de gran confort, unas características que hacen mucho más fácil trabajar dentro del edificio. Además, la luz natural contribuye a estimular la atención y concentración, a aumentar la productividad y a favorecer la relajación, entre otros aspectos.

Además de esto, en la planta 20 del Edificio Cuzco IV se encuentra su rooftop, un espacio perfecto para celebrar eventos al aire libre y con unas vistas panorámicas de Madrid. En los meses de verano esta terraza se convierte en el escenario de las clases de yoga que ofrece el edificio dentro del programa Yoga at Work de Espacio C4. Una actividad en donde los inquilinos también disfrutan de todos los beneficios de la luz natural, y donde se mejora la productividad, se incrementa la capacidad de concentración, aumentan los índices de satisfacción y se mejora el sentimiento de bienestar y calma en el trabajo.

Por todo esto, Edificio Cuzco IV es un buen ejemplo de smart office, edificios que simplifican y hacen más cómoda su habitabilidad, cuenta con controles lumínicos y climáticos, cuenta con grandes espacios de paso, restaurantes y servicios in house que hacen más fácil la vida del inquilino y contribuyen a su estado de ánimo y a su productividad.

*Estudio de la Consultora YouGov, Octubre 2018 (Fuente)

** Estudio realizado en la Universidad Northwestern de Chicago (Fuente)

