La primera cerveza nacional negra y sin alcohol, es artesana

lunes, 17 de febrero de 2020, 15:52 h (CET) Es de color negro intenso, con cuerpo medio y tiene aromas a café, a cacao y a regaliz. Así es la cerveza negra y sin alcohol que presenta As Cervesa Artesana. La marca barcelonesa que ya sorprendía en 2018 con su primera cerveza sin alcohol "KOMODIN" y en 2019 con su segunda "IPA KOMODIN", ahora presenta "DARK KOMODIN", la primera cerveza de elaboración nacional, negra y sin alcohol Se trata de una cerveza tipo ale sin filtrar, ni pasteurizar como todas las elaboradas por la marca. Las notas torrefactas son las grandes protagonistas en esta nueva referencia que va dirigida a los amantes de los estilos negros que por un motivo u otro no pueden disfrutar de cervezas con alcohol.

“DARK KOMODIN” pasa así a formar parte del porfolio de productos de la microcervecera ubicada en Montornès del Vallès, con el fin de poder ofrecer al consumidor una variedad más sin alcohol que se suma a su extensa gama de cervezas artesanas.

“La experiencia adquirida durante estos años elaborando cervezas sin alcohol, ayudó mucho en el proceso de desarrollo de esta nueva receta, aunque ha sido un gran desafío técnico trabajar con maltas torrefactadas. Llegar conseguir un cuerpo medio y mantener la formación de espuma ha sido una ardua tarea que hemos logrado resolver con éxito. “DARK KOMODIN” es magia líquida y esperamos sorprender a los amantes de los estilos más oscuros”, apunta Andrés López brewer/elaborador de As Cervesa Artesana.

“Éramos muy conscientes del gran reto que afrontábamos para poder llegar al perfil organoléptico buscado. Han sido muchas pruebas hasta llegar al producto deseado y poder conseguir una cerveza negra que esté al nivel de otras de estilos similares pero sin alcohol", añade Sonia Meroño Manager-controller de la marca.

“La realidad es que no hay demasiadas sin alcohol y artesanas a disposición del consumidor. Así que estamos enfocando nuestros esfuerzos en poder llegar al cliente final, a través de nuestros canales de distribución, apostando por el pequeño comercio, de proximidad y entendedor del producto artesano. Las cervezas sin alcohol se han hecho hueco en nuestra cartera de productos y queremos seguir trabajando en esta línea”, comenta Rodrigo Goldani, comercial de As Cervesa Artesana.

La presentación oficial tendrá lugar el 13 de marzo en el marco del Barcelona Beer Festival, uno de los eventos más importantes del sector cervecero del sur de Europa que se celebrará el 13, 14 y 15 marzo en la Farga de L´Hospitalet. Durante los días del festival, As Cervesa Artesana, dispondrá de dos grifos fijos, uno de los cuales estará destinado a cervezas donde se alternarán las referencias sin alcohol de la marca: DARK KOMODIN, IPA KOMODIN Y KOMODIN. En el otro grifo se podrán degustar otras cervezas también muy demandadas por sus clientes.

Se puede visitar su web www.ascervesa.com y seguir por redes sociales @ascervesa.

