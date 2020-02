Qué seguro escoger en los coches de alquiler, según SPAIN CAR

Alquilar un coche supone asumir responsabilidades. Por eso, contar con un buen seguro que cubra cualquier incidencia es fundamental. Spain Car, líderes del sector de alquiler de vehículos, desvela las claves de la mejor elección de seguro a la hora de alquilar La opción de alquilar un coche permite tener una gran libertad a la hora de elegir coche. De este modo, en lugar de limitarse a conducir un solo modelo, el usuario puede ir cambiando en función de la necesidad que tenga.

No obstante, como pone de manifiesto Spain Car; ponerse a los mandos de un coche, supone hacerse responsable de lo que pueda ocurrir como arrendatario. Desde http://www.spaincar.es/ facilitan esta elección, ofreciendo a los usuarios algunos consejos sobre lo que debe tenerse en cuenta a la hora de elegir el seguro más adecuado.

Debe prestarse atención al contrato

Lo primero en lo que debe fijarse el arrendatario es: qué es lo que incluye el contrato de alquiler con respecto al seguro.

Para saber qué es lo que incluye, conviene dedicar tiempo a leer todos los puntos que aparecen, muy especialmente la conocida 'letra pequeña'. Es una labor un tanto aburrida, pero así se podrá saber en todo momento a qué atenerse en el indeseable caso de que se tenga un incidente.

Es fundamental que el usuario lo revise todo y no deje nada sin mirar, para que no haya sorpresas más adelante. Conviene tenerse muy claro que cuando se firma el contrato se acepta todo lo que pone, tanto si se ha leído bien como si no.

¿Franquicia sí o no?

Hay empresas de alquiler de vehículos que ofrecen precios muy bajos para el periodo de alquiler elegido, lo cual puede ser muy atractivo, pero no se dice que en este precio no está incluido el seguro a todo riesgo, que hay una franquicia que obligará al usuario a pagar en caso que el vehículo tenga desperfectos a la devolución del vehículo, por un accidente, o simplemente estando aparcado, dado que es responsabilidad del arrendatario. Esta circunstancia también obliga al usuario a dejar una tarjeta de crédito (imprescindible al alquilar un vehículo) con garantía suficiente para cubrir los posibles cargos extras.

El arrendatario debe revisar bien qué es lo que incluye el seguro y pedir a su proveedor que le explique las opciones disponibles para poder asegurar el vehículo con todo riesgo, lo que supondrá una prima diaria de cobertura de seguro.

A tenor de la opinión de los expertos, esto conviene tenerse muy en cuenta cuando se vaya a alquilar, porque si no el usuario puede llevarse la sorpresa de pensar que está cubierto, y llegado el momento pagar mucho más de lo que imaginaba por la dichosa franquicia.

Lo mejor es buscar una empresa que sea transparente y con presupuestos sencillos en 'letra grande' y especifique qué tipo de vehículos tienen franquicia en el seguro y cuáles cuentan con cobertura a todo riesgo, para evitar posteriores sorpresas desagradables.

Un alquiler de coches con todo incluido

En Spain Car quieren que todos los clientes que alquilen un coche estén bien cubiertos en todo momento. Por eso se facilita toda la información acerca de lo que implica el alquiler, también en cuanto a los seguros.

A diferencia de algunas empresas de alquiler, que ofrecen coberturas adicionales o algunas condiciones que pueden llegar a perjudicar al bolsillo del usuario, en Spain Car se procura en todo momento que no haya sorpresas y que todo esté suficientemente claro. Todo se muestra con total transparencia acerca de lo que se incluye y lo que no en el precio. Los turismos están asegurados a todo riesgo, y los Todo Terreno e industriales tienen una franquicia de seguro, a fin de conseguir que los conductores tengan la debida prudencia en el uso y manejo de este tipo de coches especiales.

"Si estás pensando en alquilar un coche y no quieres tener que preocuparte por nada, contacta con una empresa, como Spain Car, que se dedica desde hace más de 30 años al alquiler de vehículos de todo tipo, con modelos para cada necesidad y un servicio que lo incluye todo" concluyen desde Spain Car.