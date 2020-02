Nace Immersia, una empresa innovadora para que los extranjeros aprendan español Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 15:16 h (CET) Immersia es una institución especializada en la enseñanza de la lengua española a los extranjeros. Ofrece a sus estudiantes una experiencia personalizada y adaptada a sus necesidades. Dispone de cursos en Dénia y Villamanrique en las que el alumno se podrá familiarizar con el idioma y la cultura del país Immersia es una empresa enfocada a la enseñanza de la lengua española a los extranjeros mediante un programa en el que el alumno podrá practicar español de forma continuada siempre contando con la atención personalizada del equipo docente. Al estudio y a la preparación se le une un amplio catálogo de actividades en las que los estudiantes podrán descubrir los encantos turísticos de la zona.

Marcos Fernández Perelló, Responsable de Relaciones Públicas y Fundador de Immersia, habla de que el gran obstáculo que presentan muchos cursos de idiomas es que no se ajustan exactamente al proceso de aprendizaje de cada persona.

“Es por ello por lo que el equipo se unió para crear programas exclusivos, de gran calidad, que permitan a todas las personas que aprenden español vivir una experiencia inolvidable que garantiza un aprendizaje sólido, rápido y eficaz” ha declarado.

Certificaciones y servicios de los centros de Immersia

En los centros de Immersia se prepara a los estudiantes para la obtención de diversas titulaciones de español, entre las que destaca el Diploma de Español Como Lengua Extranjera (DELE). Los niveles pueden ir desde el A1 hasta el C2 por lo que el abanico de la propuesta formativa es muy variado.

También, en destinos como Dénia pueden prepararse y examinarse del Examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE), necesario para la obtención de la nacionalidad española.

Las clases y programas están hechos a la medida de cada estudiante porque no hay dos personas con los mismos gustos e inclinaciones. La diversión y las ganas de conocer gente y lugares nuevos son parte indispensable de los cursos de español de esta escuela de idiomas.

El programa “En casa del profesor”es el más popular

Los alumnos podrán acogerse al programa “En casa del profesor” tanto en Dénia como en Villamanrique. La meta es lograr que el aprendizaje del español sea más rápido y eficaz mediante una inmersión total en el estilo de vida de España.

Una de las ventajas de este servicio es que los estudiantes deben hablar en español de modo habitual para desenvolverse en su día a día contando con el apoyo de su profesor. Es lo que en Immersia han bautizado como una experiencia “one to one” dado que el aprendizaje y la metodología de enseñanza puede variar enormemente en base a factores como la edad, los intereses o las habilidades de la persona.

Planes de alojamiento de Immersia

Con el objetivo de ponérselo fácil a aquellos que decidan venir a España para aprender el idioma, Immersia pone a disposición de su alumnado diferentes alternativas de alojamiento. La oferta puede variar en función del destino elegido pero siempre se puede optar por el programa denominado “En casa del profesor” en caso de cumplir los requisitos.

Los lugares habilitados para la estancia del alumnado en Dénia son los siguientes:

Habitación individual en apartamento compartido: Esta opción esté dirigida a los alumnos que deseen entablar contacto con gente de todo el mundo.

Apartamento privado: Los alumnos que así lo quieran podrán reservar un apartamento al que sólo ellos y sus acompañantes tendrán acceso.

Habitación en hotel: La idea es que el alumno sólo se preocupe de aprender español mientras disfruta de las actividades de Immersia sin atender a quehaceres domésticos.

En casa del profesor: Como se ha dicho más arriba esta es la mejor solución para los alumnos que busquen mejorar su nivel de español rápidamente. En los idiomas la práctica continua es esencial.

Sevilla será el próximo destino de Immersia

El equipo de Immersia confía en su metodología para enseñar español a los extranjeros. Por este motivo, la empresa ha empezado los preparativos para añadir Sevilla como otro de los destinos de esta particular asociación de escuelas de idiomas.

La capital De Andalucía es una de las ciudades más apetecibles para estudiar español mientras se aprenden cosas acerca del folclore, la música, la gastronomía o el arte de la región. De momento no hay una fecha de lanzamiento para este nuevo destino aunque desde la empresa se está trabajando para atender todas las solicitudes de información.

