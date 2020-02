El Instituto Europeo de Psicología Positiva se convierte en socio y gestor de Karibu Sana Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 14:52 h (CET) El proyecto Karibu Sana tiene como finalidad ayudar en sus estudios a niños sin recursos de Kenia, a través de la financiación de la matrícula en el colegio. También se colabora en su rehabilitación y rescate en los casos en que han sido niños de la calle. Se fomenta la convivencia entre los niños, junto a las monjas y trabajadores sociales voluntarios del proyecto, facilitando que recuperen hábitos de vida saludables, como el aseo personal, comer 3 veces al día y la rutina diaria de ir a la escuela Una de las cosas que ha caracterizado durante los últimos años al IEPP es su labor solidaria, y por esto, en otras cosas, Dafne Cataluña (fundadora de la entidad), Gabriel Coll (CEO de la empresa) y algunos de sus trabajadores se han disfrazado las dos últimas Navidades de Reyes Magos. Casa por casa, han hecho entrega de regalos a familias con dificultades, pudiendo experimentar así, al mismo tiempo que los más pequeños, una enorme alegría y sentimiento de satisfacción.

El IEPP quiso continuar contribuyendo con causas solidarias, ya que siempre ha formado parte de su ADN empresarial y de su sello de identidad, y ahora ha dado un paso adelante más, llegando a niños que se encuentran a muchos kilómetros de distancia y que viven, desafortunadamente, por debajo del umbral de la pobreza.

Tras el evento SED Somos Emprendedores Digitales, celebrado en Junio de 2019 en Vigo, Gabriel Coll, Miguel Camarena y Benlly Hidalgo conocieron el trabajo llevado a cabo por el profesor Javier Aranguren en Nairobi desde 2016, e integrado en la Fundación Promoción Social.

Tanto le gustó a Gabriel lo que le habían contado que la idea siguió rumiando en su cabeza y no dejó de darle vueltas hasta que consiguió reunirse y conocer en primera persona a Javier y su proyecto en Kenia Karibu Sana.

No conforme con eso, Gabriel quiso además conocer y pisar el terreno real y mirar directamente a los ojos de los niños, sin pantallas ni filtros de por medio. Así, junto a Miguel Camarena, han dado la bienvenida a este año 2020 viajando a Nairobi. Durante diez días inolvidables, integradores, de conexión con la vida, intensos, repletos de amor, de gratitud y de muchísimo trabajo, comprobó que los fondos sí llegan de verdad y que el dinero no se pierde por el camino.

"Tal y como fueron pasando los días" explica Gabriel "los niños te iban enamorando. Su manera de tomarse la vida, su resiliencia y su capacidad de acogerte como uno más, fue una experiencia inolvidable. Tanto Miguel como yo, nos dimos cuenta que seríamos más fuertes si uniésemos fuerzas y funcionásemos como equipo. Así que le propusimos a Javier, a través de una vídeo llamada de WhatsApp asociarnos, hacer parte de forma activa y gestionar juntos el proyecto".

"Tanto Miguel como yo" concluye "coincidimos en que este viaje ha sido una de las mejores experiencias de nuestra vida. Si tuviera que resumirlo te diría: te hace valorar y ser mejor persona".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.