Gatos sostenibles: cómo cuidarles a ellos y al medio ambiente

lunes, 17 de febrero de 2020, 14:17 h (CET) En el mundo hay cerca de 600 millones de gatos, cifra que continúa en aumento. Para celebrar su día, la marca de comida natural Edgard & Cooper propone 5 tips para que el gato comparta un estilo de vida sostenible 17 de febrero: Día Internacional del Gato. En el mundo se estima que hay cerca de 600 millones de gatos, entre los domésticos y los callejeros; esta impactante cifra no para de crecer y debería servir para crear conciencia sobre la tenencia responsable de animales domésticos. España es el séptimo país de Europa respecto al número de felinos en los hogares, se estima que casi un 20% de la población española conviven con un gato como mascota. Esta cifra continúa en aumento ya que muchos ciudadanos viven en apartamentos pequeños y sin espacio exterior, por lo que eligen un felino como mascota.

Conociendo estos datos, es importante concienciar sobre el impacto medioambiental que suponen los gatos y es tarea de sus dueños el intentar reducir esta huella ecológica lo máximo posible. Con motivo del Día Internacional de los Gatos, que se celebra el próximo 17 de febrero, Edgard & Cooper, marca de comida natural para mascotas con un fiel compromiso eco-friendly, propone una serie de sencillos consejos para ayudarnos a cuidarles de forma sostenible:

Evitar la sobrepoblación

La mayoría de los refugios y perreras urbanas están saturadas, por ello la gran mayoría de los veterinarios recomiendan esterilizar o castrar a las mascotas como una solución para evitar la sobrepoblación.

Adoptar, no comprar

Adoptar a una mascota de un refugio permite que haya más alimentos, juguetes, cuidado médico y personal para ayudar a otras mascotas necesitadas, por lo que la ayuda llega más allá de la mascota adoptada. Además, también se evita la propagación de enfermedades de los refugios e incluso de los animales callejeros.

Optar por lo clásico

Pelotas, cuerdas o peluches, optar por este tipo de juguetes en lugar de los nuevos dispositivos electrónicos ayuda a reducir el consumo de energía. Hay diversas opciones en el mercado y materiales naturales como madera o cuerda, para evitar los plásticos. También existen tiendas de segunda mano donde poder comprar tanto juguetes como accesorios para los gatos. Incluso se pueden fabricar juguetes en casa reutilizando objetos que ya no se utilicen como unos calcetines viejos o unos vaqueros rotos. ¿Cómo? Sólo hay que cortar la parte inferior de los vaqueros, enrollarlos y hacerles un nudo. Con un gato es muy fácil, prácticamente cualquier objeto que ruede o haga ruido llamará su atención y le entretendrá.

Elegir productos y marcas ecológicas

El mercado ya ofrece opciones de alimentación y cuidados ecológicos, libres de químicos; así como comederos y bebederos de acero inoxidable. Además, marcas como Edgard & Cooper, concienciadas con el cuidado del medio-ambiente, cuentan con envases de pienso 100% biodegradables y tarrinas y latas reciclables, y gracias a esto han conseguido ahorrar hasta la fecha más de un millón de bolsas de plástico. También cuentan con una gama de productos ecológicos y con certificado MSC y ASC, que aseguran el uso de ingredientes provenientes de pesca sostenible y productos del mar cultivados de manera responsable.

Arena para gatos ecológica

La arena para gatos contiene productos químicos que son perjudiciales para el medioambiente y, a la larga, también tóxicos para los gatos. Una alternativa es sustituir este tipo de arena por productos sostenibles como gravilla orgánica, bambú, pino o semillas de maíz. Otra opción es elaborar una arena casera que no dañe el medio ambiente; para ello se puede utilizar papel de periódico, bicarbonato y detergente biodegradable.

Poniendo en práctica sencillas actividades como estas, es posible compartir y potenciar un estilo de vida ecológico, también a la hora de convivir y cuidar a las mascotas.

