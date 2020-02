Las farmacias guipuzcoanas refuerzan su colaboración con ASPARGI, Asociación de Parkinson de Gipuzkoa Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 14:20 h (CET) El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) y ASPARGI han renovado el acuerdo de colaboración entre ambas entidades, con el objetivo de impulsar la divulgación de información relacionada con la enfermedad desde las 286 oficinas de farmacia del Territorio El acuerdo pretende asimismo facilitar el acceso a la información sobre el uso y acceso a los medicamentos que se utilizan para el abordaje de la enfermedad, que se estima afecta a alrededor de 1.500 personas en Gipuzkoa y 7.000 en la Comunidad Autónoma Vasca.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) y la Asociación de Parkinson de Gipuzkoa (ASPARGI), han renovado el acuerdo de colaboración entre ambas entidades con el objetivo de intensificar acciones divulgativas e informativas sobre la enfermedad desde las 286 farmacias guipuzcoanas.

Ambas entidades se comprometen, entre otros aspectos, a seguir trabajando de manera conjunta en el desarrollo de programas formativos y/o educativos; y en la promoción de iniciativas y actividades de interés común, que sensibilicen sobre las necesidades y posibilidades de mejorar la calidad de vida de los enfermos de parkinson y sus cuidadores.

Además, la divulgación de conocimientos sobre la enfermedad y de información relacionada con los servicios que prestan desde ASPARGI es otro de los principales punto del acuerdo, ya que el objetivo fundamental de la asociación es “mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de Parkinson y la de su familia o entorno más cercano”. En este sentido, desde el COFG se han distribuido folletos informativos de la asociación entre las farmacias guipuzcoanas.

Se calcula que, en la actualidad, el parkinson afecta a 1.500 personas en Gipuzkoa y alrededor de 7.000 en la Comunidad Autónoma Vasca. El presidente de Aspargi, Benigno Valín, subraya que “la colaboración con el COFG y las farmacias guipuzcoanas respalda la labor que la asociación realiza con los enfermos de Parkinson de Gipuzkoa y sus familiares”.

Entre los servicios que ASPARGI presta a sus asociados y familias destacan iniciativas como la asistencia psicológica individual, grupos de autoayuda, talleres de memoria, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masajes terapéuticos, Tai Chi, Pilates, etc. Asimismo la Asociación organiza diferentes jornadas, charlas, actividades formativas y actividades de ocio y tiempo libre para pacientes y familiares.

