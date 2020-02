Fachadas ventiladas según termopiedra.com Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 12:58 h (CET) El vivir cerca de un aeropuerto, o en una zona de bares - discotecas puede llegar a originar serios problemas de salud La solución se encuentra en el uso de la fachada ventilada, uno de los revestimientos más utilizados y demandados en los inmuebles por la gran cantidad de beneficios que brinda, ayudando a mejorar el confort de la vivienda y consiguiendo un mayor ahorro energético de manera sostenible.

La fachada ventilada es el sistema constructivo más eficiente que existe en la actualidad para el cerramiento de edificios. Su instalación es mucho más fácil de lo que parece y ofrece infinidad de ventajas.

El uso de este sistema de fachada ventilada, ya sea en obra de nueva construcción como en rehabilitación de fachadas ofrece un excelente aislamiento térmico y acústico.

Las fachadas ventiladas puede decirse que se componen de tres partes: un muro soporte, una capa aislante anclada sobre el soporte, y una capa de revestimiento unida al edificio mediante una estructura generalmente de aluminio.

Su estructura permite el acoplamiento fácil de los diferentes sistemas de anclaje, permitiendo que los servicios de mantenimiento o las reformas a realizar en la fachada se ejecuten de una manera sencilla, rápida y mucho más segura para los operarios.

El conjunto de la estructura deja un pequeño hueco, una cámara de aire de pocos centímetros que permite la circulación libre de aire, conocido como el “efecto chimenea”, que es la clave del funcionamiento del sistema de la fachada ventilada. Todo esto favorece el ahorro energético.

Durante los meses invernales de mucho frío, el espacio creado entre el cerramiento y la propia fachada del edificio permite una menor dispersión del calor interior. Actúa como separador entre el medio exterior y la fachada propia del inmueble.

Por otro lado durante los meses de verano, en donde el calor aprieta, este hueco permite que el aire vaya renovándose de manera constante evitando que se condense y se concentre el calor. El aire caliente sube y sale por la parte superior del revestimiento, haciendo que vuelva a entrar aire más fresco por lo que las elevadas temperaturas del exterior no afectarán al interior del domicilio.

El hueco de la fachada ventilada es precisamente lo que permite que el agua no entre en contacto directo con la pared del inmueble, haciendo que cuando llueva solo se moje la estructura externa. Todo esto ayuda a evitar la aparición de humedades y moho en el interior de la vivienda además de preservar del frío.

Las fachadas que no están correctamente aisladas suponen una pérdida energética considerable. El sistema de fachada ventilada puede llegar a proporcionar al edificio hasta un 40% del ahorro energético y reducir el ruido exterior hasta en un 20%, además de otras muchas más ventajas, como la prolongación de la vida útil de la fachada, un cuidado prácticamente nulo, reducción de los movimientos estructurales evitando la aparición de grietas y fisuras, favorece el ahorro energético y el confort térmico, etc.

Los inmuebles diseñados con sistema de fachadas ventiladas proporcionan un mayor bienestar interior, además de conseguir una impresionante estética exterior moderna con un bajo mantenimiento.

El material a utilizar para el revestimiento de la fachada es muy variado como cerámica, cerramientos metálicos, madera, pizarra natural, etc. Es muy importante optar por un material resistente, de calidad y duradero para complementar la eficiencia de la fachada ventilada.

El cambiar una fachada convencional por una fachada ventilada es completamente viable, y además la inversión realizada queda totalmente amortizada en un plazo no superior a los siete años.

Desde el punto de vista económico y energético, el uso de la fachada ventilada es la solución más ventajosa que ofrece el mercado, apostando por el futuro y la sostenibilidad, al mismo tiempo que permite una considerable reducción en las facturas de calefacción aumentando el confort térmico del hogar.

