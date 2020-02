Última ruta, esta vez urbana, de 'Paseando Fuensanta' Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 12:50 h (CET) Este proyecto está sirviendo, no sólo para que los arquitectos sensibilicen a la sociedad acerca del valor del paisaje de la región de Castilla-La Mancha, sino también para contribuir al espíritu y redacción de la futura Ley del Paisaje de Castilla-La Mancha Hace algunos meses, en la Demarcación de Albacete del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, se creó el grupo de trabajo de 'Paisaje', a raíz de la iniciativa de la Dirección General de Planificación Territorial y Sostenibilidad de la Junta de Comunidades de redactar un borrador de Ley de Paisaje de Castilla La Mancha, con el fin de poner en valor precisamente el paisaje de la región.

De hecho, el gobierno regional está teniendo en cuenta a los arquitectos en su redacción, como dejó claro el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en el reciente congreso que, sobre los 'Retos del urbanismo en el ámbito rural', se celebró también en Albacete, organizado por el COACM. El objetivo de la ley será el de incorporarlo a la legislación de CLM, al igual que lo han hecho ya otras comunidades autónomas. En este sentido, José Antonio Carrillo, director general de Planificación Territorial y Urbanismo de la Junta de Comunidades, afirmó, igualmente en el Congreso del COACM, que la futura Ley tratará el paisaje de Castilla-La Mancha como un valor especial de la región: “El paisaje tiene que ser fomentador de la actividad económica; ser considerado como un recurso que hay que proteger, desde el punto de vista ambiental y natural; y servir atraer turismo y actividad económica”, señaló.

Una de las fuentes de inspiración del COACM en su contribución a la Ley del Paisaje, quizá la principal, es el proyecto 'Paseando Fuensanta', que cuenta con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de esta localidad albaceteña. Sus vecinos se han convertido en guías excepcionales de los paisajes de su municipio, y han compartido con generosidad sus experiencias, percepciones y preocupaciones en este sentido. Así, 'Paseando Fuensanta' está sirviendo no sólo para que los arquitectos sensibilicen a la sociedad acerca del valor del paisaje de la región de Castilla-La Mancha, sino también para contribuir a la elaboración de esa futura Ley.

La próxima cita en la agenda del proyecto 'Paseando Fuensanta' llegará el sábado, día 29 de febrero. Será entonces cuando se lleve a cabo una nueva ruta, la quinta y última: 'Paseando Fuensanta. Paisajes urbanos'.

En esta ocasión se realizará una ruta por el paisaje urbano en orden cronológico, desde los orígenes de la localidad hasta la actualidad, con paradas e intercambio de opiniones en distintos hitos. El punto de encuentro de la actividad será el edificio de las antiguas escuelas de Fuensanta, a las 11:30 horas de la mañana del día 29 de febrero, para una breve charla introductoria. A partir de las 12:00 comenzará la ruta, partiendo de la plaza mayor.

La inscripción es gratuita y la actividad está abierta a cualquier persona interesada en el tema. Además, se celebrará un concurso de fotografía entre los participantes. Quienes así lo quieran, podrán elegir y fotografiar lo que más les gusta del paisaje urbano visitado y lo que menos. Cada uno podrá enviar una única fotografía por categoría a un móvil que se pondrá a su disposición, de manera que el jurado, compuesto por miembros del grupo de paisaje, pueda votar una imagen ganadora de cada tipo.

Tras la comida, en esta ocasión un plato típico fuensanteño, potaje de guijas, se entregarán los premios, patrocinados por la demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Castilla La Mancha.

Los interesados en acudir a la jornada pueden inscribirse en la Demarcación de Albacete del Colegio de Arquitectos, en el Ayuntamiento de Fuensanta, o a través del blog Paseando Fuensanta.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.