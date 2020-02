Wedding planner la profesión que ha venido para quedarse Comunicae

viernes, 14 de febrero de 2020, 14:23 h (CET) Nace el primer Máster en Wedding Planner & Parties en España, de la mano de Imagina tu boda y la prestigiosa marca internacional de bodas Zankyou Cada vez es común que las parejas organicen su boda, con la ayuda de un profesional que les asesore y les guíe en el difícil y a veces tedioso proceso de preparación de su enlace.

Por ello la profesión de wedding planner, desconocida en España hasta hace unos pocos años, cada vez es más demanda y deseada, proliferando los profesionales y empresas dedicadas a esta actividad, y por ende la necesidad de profesionales formados en el sector.

La empresa Imagina tu boda, especializada en organización de bodas y pionera en la creación de una escuela técnica para formar profesionales del sector, vio clara la necesidad de una formación completa y específica en el área, destinada principalmente a estudiantes de postgrado.

Por todo ello, lanzan la primera edición de su máster, avalado por un claustro formado por más de 50 profesionales y empresas referentes del sector, como Priscila Llorens, organizadora de las bodas más lujosas del país y fuera de las fronteras, Arantxa Cañadas, diseñadora y propietaria de la exclusiva marca de novias Tullerouge y youtuber profesional con un alcance de 400 mil suscriptores, Sara Rivera referencia absoluta en bodas de destino en nuestro país, Ana Santamaría, propietaria de la prestigiosa marca de organización de eventos Anita and Co. Todos ellos referentes en cada una de las áreas de desarrollo del sector nupcial, además de las mejores empresas de cada una de las sedes donde se impartirá en máster a partir de abril del presente año.

El máster se realiza en tres sedes: Madrid, Barcelona y Sevilla, y solamente podrán inscribirse un máximo de 20 alumnas en cada una de ellas, y tras un proceso de admisión que garantice la idoneidad del perfil del alumnado.

Con un formato presencial y un contenido teórico-practico de doscientas horas teóricas que se dividen en cuarenta sesiones de cinco horas, las alumnas aprenderán todas las herramientas y conocimientos necesarios, para su desarrollo profesional, reforzado por clases magistrales impartidas por las mejores empresas de cada una de las áreas impartidas en los 11 módulos en los que se divide el desarrollo curricular del programa formativo.

Una de las novedades que más y mejor acogida tiene entre las interesadas, son las seiscientas horas de contenidos prácticos que pondrán a prueba las capacidades de los futuros profesionales del sector, y que se desarrollarán a través de la metodología formativa más moderna: El método finlandés denominado “learning by doing”. Una tutora profesional, se encargará de diseñar, coordinar y supervisar la ejecución de un proyecto totalmente individualizado para conseguir adquirir las destrezas necesarias en cada una de las áreas de desarrollo a través del trabajo práctico necesario según su perfil profesional y metas laborales a conseguir. Un sistema absolutamente único en la formación de postgrado en España.

Las sedes estarán interconectadas entre sí, a través de a una plataforma e-learning. Donde a través de las coordinadoras de cada una de las sedes, pondrán a disposición de los alumn@s todo el contenido digitalizado para poder realizar todos los trabajos planificados de cada una de las alumnas participantes.

Entre los puntos fuertes del máster se encuentran, su objetivo enfocado directamente a detectar y desarrollar la meta laboral propia de cada alumn@; El temario, que expresa lo realmente esencial e imprescindible para desarrollar esta profesión y que añade además de todo lo relativo a la planificación de bodas, por primera vez en España, las herramientas necesarias para organizar eventos sociales, decorar bodas y eventos y organizar ceremonias civiles simbólicas; Y por último, su proceso de mentoring, que se llevará a cabo de forma totalmente individualizada por una tutora diferente en cada sede, coordinado por una profesional experta en psicología y en desarrollo personal.

El programa completo del máster en Wedding Planner & Parties está disponible en su web https://masterweddingplanner.es/ y promete numerosas sorpresas para sus alumnas, además de una estimación de consecución de metas laborales del cien por cien, a través de una metodología totalmente única y pionera en España.

Cristina Rosa, fundadora de Imagina tu boda, directora del máster y responsable de la sede de Barcelona, declara:

“Tras realizar una auditoría exhaustiva sobre las principales acciones formativas del sector, detectamos que había una carencia latente para alumnos de postgrado que quisieran hacer de la organización de bodas su profesión. Tuvimos claro que queríamos, sabíamos, y sobre todo podíamos ofrecer una formación realista, honesta, completa y efectiva, para que aquellas personas interesadas pudieran conseguir su sueño y desarrollar su vida laboral en esta inspiradora profesión. Estamos gratamente sorprendidos por la acogida que hemos tenido en el inicio de la comercialización. Estamos superando las expectativas iniciales de forma clara.”

