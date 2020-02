Bauhaus y Globaliza innovan en publicidad con Espaciodeco Comunicae

viernes, 14 de febrero de 2020, 12:23 h (CET) BAUHAUS, marca especializada en el acondicionamiento del hogar, bricolaje y jardín, y el portal inmobiliario GLOBALIZA, recientemente adquirido por el grupo japonés Lifull Connect (propietarios de Trovit, Mitula y Nestoria, entre otros muchos portales) han llegado a un acuerdo innovador a través de las decoraciones virtuales que realiza ESPACIODECO Quien va a comprar un piso, necesita imaginar cómo podría quedar su hogar reformado y decorado, pero también quiere saber cuánto le costaría la reforma y la decoración. Y no solo eso: una vez comprado, tendrá que contratar dichos servicios.

ESPACIODECO incorpora productos de BAUHAUS en las decoraciones virtuales que realiza para GLOBALIZA (https://www.espaciodeco.com/espacios/archivo-168799) y ésta le da visibilidad a la marca en su portal, comunicaciones etc. (https://www.globaliza.com/venta/t-promociones/madrid). De esta forma los clientes finales, además de visualizar cómo puede quedar el espacio decorado y reformado, también saben dónde pueden adquirir esos productos para su nuevo hogar.

“La publicidad debe cambiar, proponemos integrarla en un contenido que sea apetecible tanto para el usuario como para las inmobiliarias y las tiendas de decoración. A través de la decoración virtual se unen sectores” dice María José González-Barros, fundadora de Espaciodeco.com.

“En BAUHAUS siempre apostamos por la innovación en herramientas que consigan mejorar la experiencia de los clientes y les facilite el proceso de reforma de sus hogares. La decoración virtual permite presentar más de 120.000 productos especializados de una manera real, con diferentes opciones para la decoración de cada espacio”.

Cada día son más las inmobiliarias, tiendas de decoración, reformistas y fabricantes de producto que aprovechan esta oportunidad de crear sinergias.

Sobre BAUHAUS

BAUHAUS es la marca referente en el acondicionamiento de casa, bricolaje y jardín, con más de 120.000 productos especializados a la venta. En las 16 secciones disponibles creadas para satisfacer todas las necesidades de los clientes, se pueden encontrar productos de la máxima calidad certificada a precios reducidos y de fácil acceso. BAUHAUS apuesta por el valor humano y, por eso, incentiva el desarrollo y promoción de su plantilla, así como colabora con diferentes entidades sociales para dar oportunidades formativas a grupos en riesgo de vulnerabilidad.

BAUHAUS cuenta con 11 centros a Barcelona, Gavà, Tarragona, Girona, Málaga, Mallorca, València (Paterna y Alfafar), Zaragoza, Madrid-Las Mercedes, Alcorcón y la tienda on-line.

Sobre GLOBALIZA

GLOBALIZA es la plataforma perfecta para que promotoras, agencias y particulares encuentren compradores y arrendadores para sus propiedades. Fue el portal pionero del mercado español y esta dilatada experiencia ha sido la razón por la que Lifull Connect la ha adquirido recientemente con el objetivo de sumarla a su red global inmobiliaria

Sobre ESPACIODECO

ESPACIODECO acelera las ventas inmobiliarias con su servicio de Decoración Virtual. A partir de la foto de un piso (amueblado o vacío) entregan otra foto de cómo podría quedar reformado y decorado facilitando información sobre el mobiliario escogido, el coste de la reforma y los profesionales que podrían llevarla a cabo. Mª José González-Barros es la fundadora de Espaciodeco, con años de experiencia en internet. Previamente fue cofundadora de Niumba, portal de alquiler vacacional que fue adquirido por Tripadvisor en 2013. Ha participado en conferencias y charlas sobre emprendimiento en internet e innovación en el sector inmobiliario.

