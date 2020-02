PA DIGITAL comparte 7 consejos para subir posiciones en el ranking de Google Comunicae

viernes, 14 de febrero de 2020, 11:58 h (CET) El portal de ayuda a pymes y autónomos comparte una serie de trucos para lograr que una página web se posicione de manera orgánica entre los primeros resultados del buscador más usado Un buen posicionamiento web -o, lo que es lo mismo, que una página web aparezca entre los primeros resultados de Google- es esencial para dar visibilidad a un negocio, logrando que sus potenciales clientes lo encuentren cuando usen el buscador. Por lo general, se considera que un buen posicionamiento se consigue cuando la web de un negocio aparece en la primera página de resultados de Google, dado que la mayoría de los usuarios no pasan a la segunda página.

El posicionamiento web orgánico es bastante más estable que el pagado (que desaparece cuando se corta la inversión), suele producir más confianza en los internautas y es muy rentable a largo plazo. Sin embargo, lograrlo no es nada fácil: para conseguir un buen posicionamiento, hay que tener en cuenta muchos aspectos, tanto concernientes a la web como ajenos a esta. Por este motivo, PA DIGITAL ha lanzado una tira cómica, protagonizada por el personaje Mr. Soluciones Pymes, que puede servir de guía para los no iniciados.

El primer paso que recoge esta mini-guía para conseguir una buena posición en el ranking de Google pasa por escoger con cuidado las palabras clave que se quieren posicionar, que deben coincidir con las que usan los clientes potenciales. Pero esto no es todo: además de ser palabras clave muy buscadas, también hay que tener en cuenta la competencia que tiene cada palabra clave (a más competencia, más difícil de posicionar).

Para saber más sobre qué palabras clave escoger y conocer el resto de consejos para triunfar en Google, el siguiente enlace contiene más información: http://bit.ly/PYMESposicionamientoweb

Sobre PA DIGITAL

PA DIGITAL es una empresa con más de 50 años en el mercado nacional. Especializada en ayudar a las pymes y autónomos en su proceso de transformación digital.

Ofrece soluciones que se adaptan a las necesidades de las pymes, en términos de visibilidad y cobertura. Especialistas en marketing digital con soluciones integrales que responden a cualquier necesidad: soluciones digitales como web, SEO, Google Ads, videos, banners, redes sociales y blog; soluciones de visibilidad a través de PaginasAmarillas.es, Páginas Amarillas, 11888 y Europages; soluciones locales aplicando estrategias y herramientas de marketing directo; herramientas de monitorización de presencia digital y consistencia NAP (coherencia entre los datos de Nombre, Dirección y Teléfono).

