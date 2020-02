No hay idioma como el sonido de la bolsa Venancio Rodríguez Sanz., Zaragoza Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 15 de febrero de 2020, 09:11 h (CET) Sra. Erra, alcaldesa de Vic (Barcelona), como decía Edith Piaf: “Non, rien de rien”. No lamente que su intervención se haya malinterpretado porque sus palabras han quedado bien grabadas y circulan por la red. Lo que tendría que hacer usted, si tuviera una "mica de vergonya", es dimitir. Dese cuenta que usted representa a un pueblo. Y que cada vez que abre usted la boquica, el mundo ve a través de su garganta el corazón de los ciudadanos a quienes representa. A ver, doña Anna Erra, yo nací en Las Planas de Vallvidrera (Barcelona) hace 60 años. A pesar de mi noble procedencia; en mi caso no me ha servido de mucho, ¡la verdad! Verá;”Ando encorvado; tengo una prominente joroba que la gente acaricia de vez en cuando; tengo una pierna más larga que la otra; me falta un brazo; mi nariz es más larga como un día sin pan; mis orejas son como las puertas abiertas de un Seat 600; tengo tantos granos en la cara, que mi rostro parece un campo lleno de topos; mis dientes, al igual que mi pelo, hace tiempo que emigraron al extranjero y, para colmo, soy pobre”... En fin, Sra Erra, usted que sabe tanto de aspectos:"¿Qué favorecería más a mi físico: ¿100 millones de euros o hablar catalán?

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Tsunami de Rosas Libro de poesía, que experimenta y refleja momentos y pensamientos ​Ahora llegan los supuestos complots, confabulaciones y maquinaciones “contra” Cataluña Ni el gobierno ni los nacionalistas ni las izquierdas podían dejar pasar la ocasión de exonerarse de responsabilidades e intentar sacar provecho político del desastre del Movil World Congress ​Ánfora Nova, treinta años de vivencias Libertades. Este es el reflejo de esta edición con tonos de Roma andaluza. Cubierta a todas horas de ese pulso diario en sus treinta años de vida literaria ​La religión no es un invento humano Domingo Martínez Madrid, Burgos ​La píldora de la muerte Jesús Martínez Madrid, Girona