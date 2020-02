Perdí un hijo de 26 años en accidente; falleció mi esposa; perdí otro hijo de 44 años fulminado por un infarto. Para mantener la paz y esperanza por la separación de tus seres más queridos, solo se puede conseguir con una fe recia, fuerte, inquebrantable en Jesucristo Hijo de Dios, muerto y resucitado, que nos liberó del pecado y nos abrió las puertas de la vida eterna, donde nos espera la felicidad completa y eterna; “Veremos a Dios cara a cara tal cual es”. ¿Por qué me mantiene el Señor con vida, anciano de 83 años? ¿Será para ser testigo? Cierto es que en esta sociedad no se ven testigos, tibieza, mediocridad, temor es lo que abunda. Yo no soy nada más que un pobre pecador, frágil y vulnerable como todos los humanos, pero si El quiere servirse de mi, digo como la Santísima Virgen: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra.”