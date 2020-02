​Pelé afirma que está "bien" y niega que sufra depresión "Estoy bien. Celebraré mi 80 cumpleaños este año. Tengo días buenos y otros que no son tan buenos. Eso es normal para personas de mi edad" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 15 de febrero de 2020, 08:05 h (CET) El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' ha afirmado este jueves que está "bien", intentando tranquilizar a los aficionados sobre su estado de salud en un comunicado a los medios brasileños, después de que su hijo afirmara que el delantero podría estar sufriendo "cierta depresión" tras una operación de cadera que le impedía "moverse con normalidad".



"Estoy bien. Celebraré mi 80 cumpleaños este año. Tengo días buenos y otros que no son tan buenos. Eso es normal para personas de mi edad", aclaró 'Pelé' en un comunicado publicado el jueves por los medios brasileños.



En este sentido, el brasileño descarta estar deprimido, como afirmó su hijo Edson Cholbi Nascimento 'Edinho' el pasado lunes en declaraciones al medio brasileño 'Globoesporte.com', donde explicó que su padre tenía un "grave problema de movilidad", que le podía estar causando "cierta depresión". "Él es el rey, siempre fue una figura imponente y hoy ya no puede caminar correctamente. Está muy avergonzado por eso", señaló.

