Pall-Ex Iberia se une la iniciativa Lean&Green para reducir su huella de carbono

viernes, 14 de febrero de 2020, 09:10 h (CET) Pall-Ex Iberia se ha unido a Lean&Green respondiendo a la necesidad de que las empresas se responsabilicen con el medio ambiente Pall-Ex Iberia, empresa especializada en la distribución exprés de mercancía paletizada, se ha unido a Lean&Green, la plataforma de colaboración dedicada a reducir las emisiones contaminantes relacionadas con la cadena de suministro más importante de Europa, respondiendo a la necesidad cada vez más acuciante de que las empresas se responsabilicen con el medio ambiente.

Pall-Ex Iberia apoya la iniciativa Lean&Green desde el pasado año 2019 y actualmente está elaborando su plan de acción que comprenderá un periodo de análisis de 5 años, de 2019 a 2023, para conseguir el objetivo de reducción del 20 % de su Huella de Carbono. Las medidas adoptadas en sus áreas de transporte y almacén buscarán mejorar la eficiencia en la cadena de suministro y se presentarán este año 2020.

En Pall-Ex se muestran satisfechos y emocionados por esta nueva alianza. Según declaraciones de Enric Estruch, Director Gerente de Pall-Ex: "Pall-Ex Iberia está orgullosa de participar en esta iniciativa adquiriendo el compromiso de reducir las emisiones en el ámbito logístico y colaborando, de esta manera, en la mejora y cuidado del medio ambiente actual y futuro. No se puede si no felicitar a AECOC por la coordinación en España de esta iniciativa europea, Lean&Green, que ya está consolidada y a la que ya pertenecen una gran cantidad de empresas preocupadas por el entorno".

El compromiso del sector logístico con el medio ambiente

Gracias a Lean&Green, Pall-Ex Iberia ahora forma parte de una comunidad empresarial concienciada, en la que puede conocer nuevos socios también interesados en reducir las emisiones de sus empresas.

Otra de las ventajas de pertenecer a la iniciativa Lean&Green es que Pall-Ex Iberia podrá entrar en contacto con otras organizaciones del sector para intercambiar información con el fin de que todos los miembros de este proyecto puedan compartir conocimiento en aras del bien común.

Pall-Ex destaca el poder que pueden tener las empresas si colaboran con un objetivo compartido: reducir las emisiones y mejorar sus capacidades productivas. Todo esto es una muestra más de que las organizaciones pueden responsabilizarse y hacer aportaciones de valor.

El futuro de Pall-Ex Iberia, por lo tanto, va de la mano de alternativas sostenibles como la de Lean&Green, impulsadas por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC).

