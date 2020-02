Philips TV muestra sus últimas novedades en una noche de diseño, luz y sonido Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 17:43 h (CET) En colaboración con la artista Carla Cascales, ha presentado sus últimas creaciones, los televisores OLED+ con sonido de Bowers & Wilkins Philips TV presentó anoche sus dos últimos televisores OLED+. El OLED+ 984 y el OLED+ 934, los buques insignia con los que la compañía busca redefinir el concepto de televisión premium. En la galería de arte We Collect y en colaboración con la artista Carla Cascales, Philips TV organizó un evento donde los protagonistas fueron el diseño, la luz y el sonido. Las televisiones se han presentado como obras de arte junto a la instalación flotante de Carla Cascales, mostrando los fuertes vínculos que se pueden crear entre arte y tecnología.

En 2020 Philips TV seguirá con su estrategia ligada al diseño y la innovación. Por ello ha lanzado nuevos televisores OLED+ con el diseño más sofisticado, una gama de alta calidad que busca ofrecer una experiencia televisiva superior y poner a disposición del consumidor modelos que se integren de forma natural en entornos interiores, siguiendo diseños basados en líneas limpias, intemporalidad, materiales de calidad y artesanía.

Diseño, luz y sonido

Tanto los televisores presentados como la instalación de Carla Cascales son un homenaje al placer de ver, a la luz y a las ondas que transmiten esa luz y que están tan unidas a la tecnología. La instalación flotante, realizada con neones, refleja elementos geométricos orgánicos y sencillos que contrastan con la idea clásica de la tecnología que se asocia con la rigidez y complejidad para finalmente poner de relieve la importancia de la luz, así como la importancia de la simplicidad a la hora de diseñar los aparatos tecnológicos que impregnan nuestra vida.

Paralelamente, Lisa Grahner, Diseñadora Senior de Philips TV, mostró los bocetos con los que se trabajó para la creación de los nuevos modelos y explicó el proceso creativo que recorrió junto a todo su equipo para llegar hasta la concepción y diseño final. “Un televisor en sí mismo ofrece posibilidades bastante limitadas para distinguirse entre las decenas de pantallas planas que existen en el mercado. Crear algo verdaderamente original es cada vez más difícil. A pesar de todo, en Philips TV estamos dispuestos a conseguirlo, y nos hemos propuesto diseñar modelos basados en un concepto minimalista que haga de nuestros televisores dispositivos elegantes capaces de adaptarse a cualquier interior", declaró Grahner.

Además, el evento contó con la presencia de otro partner de lujo, Bowers & Wilkins, la legendaria marca de audio británica, que aportó toda su experiencia en materia de sonido. De hecho, tanto el OLED+934 como el OLED+984, están equipados con sistemas de sonido desarrollados conjuntamente por los ingenieros de ambas marcas, que trabajaron como un solo equipo desde la fase de concepto inicial, lo que ha permitido crear nuevos sistemas de sonido y elevar el rendimiento del audio de los televisores Philips a un nivel totalmente nuevo.

A este respecto, Lisa Grahner afirmaba: “Creo que nuestra cooperación con este tipo de socios, líderes en Europa, está generando productos sobresalientes en un mercado en el que nuestros competidores luchan por diferenciar sus productos. Estamos convencidos de que, más allá de la tecnología, es necesario marcar la diferencia con diseños minimalistas y funcionales, con materiales de máxima calidad y con un acercamiento a la imagen y el sonido desde un punto de vista casi artístico”.

La tecnología más innovadora

Los nuevos televisores de Philips TV mantienen así la tendencia de sus predecesores y ofrecen lo mejor en diseño europeo, pero por supuesto, no se olvidan de lo último en tecnología.

Los OLED+ 934 y OLED+ 984 cuentan con los últimos paneles OLED gracias a los cuales podemos disfrutar de negros más profundos, colores más vibrantes y un contraste sorprendentemente nítido. Incluso los detalles en las sombras y en las altas luces se reproducen con precisión

Ambos televisores incluyen el exclusivo procesador de Philips P5. La tercera generación de este motor amplía aún más el rendimiento en materia de calidad de imagen, mejora la reducción del ruido, la nitidez, la precisión de los colores y los tonos de piel. Gracias a esta nueva generación de procesadores, los televisores analizan sin esfuerzo los inmensos volúmenes de datos necesarios para lograr una calidad de imagen 4K Ultra HD. Cada una de las cinco variables que definen la calidad de imagen se procesa y calibra individualmente para lograr una imagen perfecta.

Y por supuesto, ambos modelos cuentan con la exclusiva tecnología Ambilight de Philips TV. Tanto el OLED+934, con Ambilight de tres lados, como el OLED+ 984, con Ambilight en sus cuatro flancos (el único televisor que cuenta con esta característica), transmiten los colores en pantalla sobre las paredes y en la habitación, en tiempo real, haciendo que la pantalla parezca más grande, sintiendo cada momento más cerca y creando la experiencia televisiva más envolvente de la historia.

Acerca de TP Vision

TP Vision es un uno de los protagonistas principales de electrónica de consumo en el mundo del entretenimiento digital audiovisual. TP Vision se centra en desarrollar, fabricar y comercializar televisores de marca Philips en Europa, Rusia, Oriente Medio, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y países seleccionados en Asia-Pacífico. Hacen esto al combinar su experiencia en diseño y el patrimonio innovador de TV de Philips con la excelencia operativa, la flexibilidad y la velocidad de la tecnología TPV. Con estas fortalezas combinadas, traen televisores de alta calidad al mercado: inteligentes y fáciles de usar con un estilo sofisticado. Creen en la creación de productos que ofrezcan una experiencia televisiva superior para los consumidores. Con los televisores Philips, TP Vision es un líder mundial en el mercado hotelero. TP Vision es el licenciatario exclusivo de la marca de televisores Philips para los países mencionados anteriormente y, en el escenario mundial para los productos de audio de Philips. TP Vision emplea a cerca de 2.000 personas en varios lugares del mundo y es propiedad al 100% de TPV, uno de los principales fabricantes de monitores y televisores LCD del mundo, que vende y comercializa televisores de la marca Philips en China. TPV ha sido capaz de impulsar su crecimiento a lo largo de los años al aprovechar sus economías de escala y sus competencias centrales en I + D, fabricación, eficiencia logística y calidad.

