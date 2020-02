Aumenta en 2020 la demanda de relojes inteligentes dorados, según Relojesdorados Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 16:03 h (CET) Los relojes dorados vuelven a estar de moda, siendo de los más demandados por las usuarias en España. Relojesdorados.com, web especializada en este tipo de artículos, desvela las claves de este fenómeno Inteligentes, dorados y con mucho estilo, así son los mejores y más demandados modelos de relojes creados especialmente para mujeres que buscan diseño y prestaciones. Así describe este nuevo tirón del mercado relojesdorados.com, web especializada en relojes y moda.

De los tres modelos y marcas más demandadas en la actualidad, dos de ellas: Michael Kors y Fossil, pertenecen a firmas especializadas en moda, mientras que el otro lo firma la coreana Samsung, marca destacada en tecnología.

Cualquiera de los relojes puede adquirirse en tiendas especializadas y en los principales marketplaces, como Amazon.es a precios que superan los 200 euros, sin embargo, muchos usuarios podrían plantearse si realmente vale la pena el gasto, y si más allá de su función ornamental, como complemento, incorporan algo más, si son realmente un smartwatch de utilidad.

Relojesdorados, ha analizado este interrogante en profundidad, desgranando y describiendo las características más importantes que ofrece cada modelo:

Samsung Galaxy Watch Dorado

La marca Samsung ofrece un reloj inteligente que combina tendencia y tecnología, un reloj color oro rosé con mucho estilo.

El diseño es de líneas sencillas y elegantes para que pueda utilizarse en cualquier ocasión, porque además tiene correas personalizables. Es posible sincronizar el dispositivo con el móvil a través de Bluetooth y recibir mensajes que pueden contestarse ya que tiene altavoz y micrófono incorporado.

Cuenta con sistemas de localización GPS y GLONASS y está certificado como resistente al agua hasta 50 metros de profundidad, por lo que es apto para deportes acuáticos y al aire libre.

El modelo SMR 810 Galaxy Watch tiene prestaciones completas y registros de datos fiables y para un mejor aprovechamiento de todas sus funciones, se puede descargar Samsung Health en el móvil y vincular ambos dispositivos.

Con este modelo se dispone de un práctico sistema de entrenamiento y control eficiente, tanto de los ejercicios realizados como de las horas de sueño y descanso.

Smartwatch Dorado Michael Kors

Para los amantes de las tendencias de moda y la tecnología, según Relojesdorados, éste es un reloj que puede cumplir con todas las expectativas.

Michael Kors propone en su serie Acces un smartwach de diseño glamuroso con una esfera con bordes decorados de pavé (incrustaciones de cristales con mucho brillo) y malla de silicona personalizable.

Con un nivel de conectividad óptimo con el sistema Wear OS by Google, se puede sincronizar con móviles Android 4.4+ y iOS 10+.

La conexión Bluetooth y Wi-Fi le permite al usuario contestar llamadas desde el reloj, recibir alertas de mensajes y mails y notificaciones a apps.

Cuenta con GPS, monitor de FC y es resistente al agua hasta 1 ATM.

Con solo 51 gramos de peso y un diseño ultra-delgado es un reloj cómodo, con la tecnología óptima para emplearse como un smartwatch eficiente para el seguimiento del estado físico, a la par que aportando estilo al look personal.

Reloj Fossil Inteligente Dorado

Desde 1984 Fossil ha irrumpido en el mundo de la moda con propuestas disruptivas y marcando tendencias.

En este caso, la marca ofrece un reloj de mujer con diseño exquisito de cuerpo metálico y malla de acero inoxidable articulada en un sofisticado color oro rosado con decoraciones de pequeños cristales.

El modelo es compatible con móviles Android 4.4+ e iOS 9.3+, con los que se sincroniza para recibir llamadas, alertas y notificaciones.

Las prestaciones incluidas en el smartwatch son GPS, brújula, alarma, cronómetro, contador de vueltas y registro de frecuencia cardíaca.

Es un compañero ideal de entrenamiento tanto para deportes al aire libre (running, senderismo, montañismo, ciclismo) como para actividades indoor, inclusive natación, ya que también es sumergible, resistiendo hasta 3 ATM de presión.

La autonomía de la batería es de 24 horas, aunque este tiempo depende del uso, recargándose de forma inalámbrica con un cargador con conector USB.

En definitiva, según Relojesdorados.com: "la aparición de éstos y otros smartwatches en tono oro y rosado demuestra que los relojes dorados siguen y seguirán teniendo su público. No cabe duda que si las marcas apuestan por ellos es que los usuarios los demandan y así lo apuntan desde la tienda especializada

Aunque hay tendencias y épocas con más demanda, al final el color dorado siempre vuelve por mucho que se pueda asociar con los relojes de oro de antaño, pesados y con diseños desfasados".

