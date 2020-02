24boxrent, herramienta creada por E-tecnia, gana el premio al Mejor Producto Digital Retailtech 2019 Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 15:18 h (CET) El pasado 30 de enero, en la Gala de los Products Hackers Awards, se hizo entrega a E-tecnia del premio al Mejor Producto Digital Retailtech 2019 por su proyecto 24boxrent 24boxrent es un proyecto que nace viendo la necesidad de mejorar las situaciones de alquiler de productos. Desde hace un tiempo este mercado se está adaptando a las nuevas exigencias que tienen los clientes y el cambio en la forma de consumir. Por eso, han ido surgiendo iniciativas parecidas para la recogida de productos, como buzones inteligentes ubicados en tiendas, comunidades de vecinos, estaciones de transporte, etc.

24boxrent ha ido más allá y ha sabido ver las ventajas competitivas, basadas en la aplicación de tecnología, para este mercado que está en constante evolución, y conseguir así ampliar la oferta de productos y servicios. Es por eso por lo que, gracias a la experiencia tecnológica que tiene e-Tecnia, se ha podido crear el concepto de alquiler “desatendido” de todo tipo de productos.

Pepe Isábal, uno de los fundadores de e-tecnia, desarrolladora de 24boxrent, afirma que esta herramienta pretende cambiar la forma de alquilar como existe hasta ahora y que la solución es apoyarse en unos box inteligentes conectados por bluetooth a una app que ellos mismos han creado, para facilitar la recogida de esos productos que previamente han alquilado a través de la app. Además, también dan la opción de comprarlo una vez lo has alquilado, por si ese producto que se ha probado en formado alquiler ha gustado y se quiere adquirir.

Por todas estas razones, el pasado 30 de enero, fue galardonada esta herramienta como el Mejor Producto Digital RetailTech 2019, un reconocido premio en el sector ya que se presentan empresas con mucha calidad y con ideas muy innovadoras. Un premio que reafirma el proyecto de e-Tecnia, y los sitúa como pioneros en el sector y que, gracias a este reconocimiento, podrán seguir desarrollándolo para ofrecérselo a todas las empresas que necesiten este servicio para poder vender o alquilar sus productos: desde herramientas, cestas de la compra, pequeños electrodomésticos, hasta periódicos y ropa.

Más información sobre 24boxrent aquí.

