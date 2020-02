Un tercio de los solteros españoles temen San Valentín, según una encuesta de Groupon Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 15:23 h (CET) Un 11% de los encuestados cree que sus parejas quieren tanto o más a sus móviles que a ellos. Casi la mitad de los españoles están dispuestos a celebrar San Valentín consigo mismo. Un 8% de los españoles se hará un autorregalo este día El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina, el día en el que el romanticismo se apodera de los escaparates y del ánimo de muchas personas vuelve para recordar un año más la importancia que del amor en todas sus formas.

Si bien este día es comúnmente celebrado entre parejas, cada vez son más las personas que deciden encontrar en San Valentín una oportunidad para conmemorar al amor en general, ya sea con una pareja, un familiar, un amigo, una mascota o incluso con uno mismo. Conscientes de la creciente variedad de acompañantes con la que celebrar este día, Groupon ha elaborado una encuesta Entre 1.500 españoles para conocer las diversas formas de celebrar este día y cómo viven ellos las diferentes formas de amar.

Pese al rechazo que muchos parecen mostrar a este día, un 76% de los españoles afirma que lo celebrará, mientras que la mayoría lo hará con su pareja (64%), un 7% lo celebrará con su familia, un 6% con sus amigos y un 5% ha decidido celebrarlo consigo mismo. A pesar del bajo porcentaje de personas que este año se darán un homenaje a sí mismos, un 49% admite que estaría dispuesto a hacerlo.

La manera más común de pasar este día sigue siendo la clásica cena romántica en un restaurante, y es que el 38% de los españoles siguen eligiendo este plan como el favorito para San Valentín, siendo solo un 13% los que se animan a hacer algo más especial como una escapada a otra ciudad.

La cena se sigue complementando con algún detalle más, ya que un 65% confiesa que va a comprar regalos para ese día. Aunque, sigue siendo mayoría los que lo harán para la pareja 57%, un 8% lo hará para uno mismo y un 5% para su mascota.

San Valentín siendo soltero

Los días previos a San Valentín son muchas las marcas que se animan a recordar que la celebración del amor se acerca, algo que para un tercio de los solteros españoles (33%) supone un molesto recordatorio de su soltería, llegando incluso a ser un día temido por estos encuestados, un temor que es mayor entre los hombres (12%) en comparación a las mujeres (9%). Miedo que quizás procede del estigma que según un 38% de los encuestados consideran que existe sobre la soltería, porcentaje que se eleva al 43% cuando se piensa específicamente en las mujeres.

Para paliar este sentimiento de temor o soledad, uno de cada cinco solteros (22%) admite que siempre intenta planear algo para este día, ya sea solos o con algún amigo o familiar; y es que el 65% de los españoles está de acuerdo en que San Valentín debería ser un día para celebrar el amor en general, no solo en pareja.

El placer de pasar este día o cualquier otro haciendo algo consigo mismo es algo que cada vez cobra más valor para los españoles que afirman en un 82% que se sentirían muy cómodo realizando algunas actividades sin compañía. Ir al cine solo es cómodo para el 54%, cenar fuera sin acompañante no supone ningún problema para el 50%, ir al teatro (41%) o incluso realizar un viaje solo tampoco supondría un inconveniente para otro 41%. Además, un 79% afirma que hacer cosas a solas es algo muy positivo para uno mismo.

Enamorarse más allá de la pareja

Si bien el 64% de los españoles afirma que pasará este día de manera romántica con su parejas, más de la mitad de estos (56%) admite que tienen alguna sospecha sobre el amor que sus compañeros sienten hacia ellos, creyendo que pueden amar algo tanto, si no más, que a ellos mismos. Las mascotas son las principales culpables de robar el cariño de la otra persona (12%), seguidas del amor que sienten por uno mismo y su apego al teléfono móvil, ambos con un 11%. Pero el amor no conoce de límites, razón por la que un 9% cree que su compañero/a siente tanta o más predilección por el chocolate que por ellos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Esta primavera, nueva colección de sol Guillermina Baeza by Cione Skiller Academy presenta el estudio Publicidad Programática para RRHH y actualización de rangos salariales El VI Congreso Nacional de Áridos se celebrará del 26 al 28 de mayo de 2021 en Oviedo Las utilidades de una maleta de viaje en la próxima escapada por maletasdeviaje.eu Colegio Cumbre, un proyecto educativo enfocado en la orientación profesional