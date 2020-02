La startup catalana Smartfooding da el salto internacional ampliando su porfolio de productos para bebés Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 14:47 h (CET) Smartfooding, el market place online de productos de alimentación eco-responsables, veganos y sin gluten de origen catalán, anuncia su salto al mercado francés con la compra del sitio de comercio electrónico Graine de Bonne Santé, especializado desde hace 10 años en la distribución de productos ecológicos para bebés y niños pequeños Esta operación ha sido posible gracias a la segunda ronda de financiación que ha cerrado la compañía con 750.000 euros que han sido aportados tanto por los inversores históricos de Smartfooding como por la entrada de nuevos inversores, en este caso dos fondos de inversión y un banco normando -el Fonds régional Normandie Participations, la Caisse d'Epargne Normandie y el fondo de inversión agrícola Carem Impulse-.

La nueva inyección de capital permite a la compañía acelerar su desarrollo europeo, reforzar sus equipos -que ya han crecido un 30% y cuentan ahora 15 personas entre Francia y España- y establecer su base logística en Normandía (Francia), para atender mejor las necesidades de su base de clientes en continuo crecimiento. Además, les permitirá acelerar su desarrollo comercial y de marketing, con el que prevén triplicar sus ventas este año, tanto en España como en Francia. La compañía, que nació hace tres años en Barcelona, consolida así su posicionamiento en el mercado nacional y da el salto al internacional.

“En los tres años que llevamos trabajando hemos visto la buena acogida de nuestra oferta online, y el aumento de la demanda y de nuestra base de usuarios. Tener la oportunidad de reforzar nuestro crecimiento, gracias a esta inyección de capital, y ampliar nuestra presencia en Francia, un país que conocemos bien, es una gran oportunidad como compañía, que beneficiará a nuestros clientes en ambos países. Además, la integración de Graine de Bonne Santé es el complemento perfecto para nuestra gama de productos”, asegura Alexandre Raksanyi, co-fundador y CEO de la compañía.

Alimentos sanos para todos, sean cuales sean sus necesidades

Smartfooding nace como un comercio online especializado en alimentos ecológicos y saludables, con especial atención a productos libres de alérgenos y con una trazabilidad contrastada, pensando especialmente en personas con intolerancias o limitaciones alimentarias, como celiaquía, alergia a ciertos componentes, veganismo, etc. Actualmente cuenta con catálogo online único de 3.000 productos de alimentación ecológica cuidadosamente analizados y seleccionados, que satisfacen las expectativas de un número creciente de consumidores exigentes. Su motor de búsqueda permite filtrar los productos según más de 35 criterios alimentarios (alergias, intolerancias, valores nutricionales, etc.). Su modelo consiste sobre todo en un sistema de club (el Club Smartfooding), que permite, a cambio de una cuota anual de 49 euros, obtener descuentos permanentes de entre un 15% y un 40% en todos los productos del catálogo. El ahorro medio es de un 20% a un 30% en cada compra, asegurando así una rápida rentabilidad para los consumidores habituales de productos orgánicos o de dietas especiales.

“Conocemos de primera mano lo que es tener en la familia alguien con intolerancias alimentarias, y sabemos que no es tan fácil encontrar alimentos orgánicos, saludables, y adaptados a las necesidades de personas, por ejemplo, celíacas, alérgicas a la lactosa o veganas, por eso creamos Smartfooding. Aquí pueden encontrar la mejor selección de esos productos que, además de más sanos, son también responsables, con precios accesibles y a un solo clic”, explica Alexandre Raksanyi, co-fundador y CEO de la compañía.

Consciente de su impacto social y de la importancia del desarrollo de los actores locales y regionales, Smartfooding pone especial énfasis en la detección y valorización de los pequeños productores apasionados por la agricultura en España y Francia que ofrecen productos de alta calidad, con certificación ecológica, permitiéndoles vender su producción directamente al consumidor final, impulsando la economía local.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.