El Área metropolitana de Barcelona se consolida como epicentro del emprendimiento catalán Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 14:34 h (CET) La actividad emprendedora en la AMB ha crecido tres veces más que la media catalana en la última década. Level UP organiza desde hoy en Castelldefels un curso de crecimiento empresarial centrado en el cliente a los empresarios de la zona El Área metropolitana de Barcelona (AMB) ha reafirmado su posición como epicentro del emprendimiento en Cataluña. A lo largo de la última década, la zona ha incrementado su actividad emprendedora en un 4,8%, según el último informe del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona.

Desde 2010, el emprendimiento en la AMB ha aumentado un 4,5% anualmente, casi tres veces más que la media catalana, que se sitúa en el 1,6%. Destaca también la diversificación de la actividad. Si bien antes el comercio ocupaba la mayor parte del sector emprendedor, los nuevos empresarios ahora optan por compañías en los sectores de la educación, sanidad, información, finanzas o inmobiliaria.

“Barcelona y su área metropolitana son claras referencias en muchos ámbitos de la economía, pero tendemos a olvidar su fortaleza a nivel de pymes y autónomos. En este sentido, tenemos que remarcar el papel importante de las ciudades de la AMB, cuyo ecosistema emprendedor ha permitido los grandes resultados de la economía barcelonesa y catalana de los últimos años”, asegura el fundador y CEO de Level UP, Carlos Delgado.

Desde su fundación en 2012, Level UP aplica un novedosa metodología centrada en trabajar las habilidades de los propios emprendedores así como de autónomos, que en la AMB representan el 38% de toda Cataluña. A partir del desarrollo de factores intangibles, como la gestión de equipo o las emociones en el proceso de compra, más de 9.000 empresas han mejorado su modelo de negocio, con algunas de ellas superando el millón de euros de facturación en tan solo un año.

“En nuestros cursos recibimos a centenares de personas con perfiles tan diversos que van desde economistas e ingenieros a regentes de un pequeño comercio de pueblo. Y aunque sus motivaciones son muy diferentes, las técnicas de diferenciación y gestión empresarial que enseñamos en Level UP son aplicables en todos los ámbitos. Así lo avalan el 93% de los asistentes a nuestros cursos y conferencias, que aseguran que es la mejor formación que han recibido nunca”, recalca Delgado.

Level UP ofrece en Castelldefels las herramientas para trabajar con el cliente

Level UP arranca hoy el curso “Transformación del negocio” en Castelldefels (Barcelona), la ciudad con mayor tasa de emprendimiento (4,6%) en toda la AMB. La formación, que continuará hasta el sábado, tiene por objetivo centrar la atención en el cliente más allá del producto o servicio, crear herramientas empresariales para multiplicar los ingresos y tener la visión de negocio para liderar la transformación de pyme a empresa.

“Transformación del negocio” forma parte del sistema de desarrollo empresarial de Level UP, un programa dividido en tres fases en los que se muestran estrategias efectivas y de fácil aplicación para obtener rédito inmediato.

Level UP regresará a Barcelona del 7 al 9 de mayo con el curso “El Nuevo Líder: acción, decisión y equipo”, cuyo principal objetivo es dar a los empresarios habilidades de comunicación y liderazgo que den resultados a corto plazo.

Level UP

Level UP es una Escuela de Negocios para autónomos y Pymes española que tiene por objetivo conseguir que los emprendedores puedan incrementar su facturación en un breve espacio de tiempo y a precios asequibles para cualquier persona.

Level UP se basa en un modelo diseñado por su Fundador y CEO, Carlos Delgado, que ha transformado el mundo de la formación para Pymes. Sus dinámicos eventos aseguran una emocionante experiencia personal y activan la actitud de cambio en el emprendedor, aportándole los conocimientos necesarios de una forma alternativa y rompedora, con eventos formativos tanto en palacios de congresos como en plena naturaleza. El método destaca por la practicidad de sus contenidos, que permiten aplicar los conocimientos adquiridos desde la primera sesión.

Desde 2012, Level UP ha formado a más de 20.000 empresarios a sus cursos y conferencias, y está presente en Alicante, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca y Málaga a través de su innovador método de crecimiento empresarial y en 2019 facturó más de 4 millones de euros.

Vídeos

Level Up



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Esta primavera, nueva colección de sol Guillermina Baeza by Cione Skiller Academy presenta el estudio Publicidad Programática para RRHH y actualización de rangos salariales El VI Congreso Nacional de Áridos se celebrará del 26 al 28 de mayo de 2021 en Oviedo Las utilidades de una maleta de viaje en la próxima escapada por maletasdeviaje.eu Colegio Cumbre, un proyecto educativo enfocado en la orientación profesional