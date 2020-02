La Fundación Kiwoko celebra su amor por las mascotas con una nueva edición del Banco de Alimentos Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 14:14 h (CET) Este sábado 15 de febrero en todas las tiendas Kiwoko. Una manera diferente de devolverles todo el cariño que dan: colaborar es muy fácil Se acerca San Valentín, fecha por excelencia en la que dejar salir el lado más romántico y mostrar al mundo el amor en todas sus versiones. Fundación Kiwoko quiere sumarse a esta festividad y, celebrarla de una manera diferente. Movidos por el amor hacia los animales, vuelven a poner en marcha, por tercer año consecutivo y en todas sus tiendas, el Banco de Alimentos. Una iniciativa con un único objetivo: que las mascotas no se queden #sincomederosvacíos.

Animal Lover: Dícese de la persona que siente afecto por los animales

Rascarle la barriga, un largo paseo por el parque o mimarle con su snack favorito, son pequeños gestos diarios que demuestran amor incondicional. Pero hay otras formas de hacerlo: Este sábado, 15 de febrero Fundación Kiwoko quiere llegar a todas las mascotas de España y Portugal, especialmente a las que buscan una segunda oportunidad, para ello lanzan una nueva edición del Banco de Alimentos que contará con la indispensable ayuda de las 136 tiendas Kiwoko, más de 100 protectoras, y cientos de voluntarios en todo el territorio español. Un proyecto que busca la solidaridad de todos los animal lovers.

¿Las mascotas dan más amor del que se imagina?

Las mascotas son un miembro más de la familia, y no sólo eso, ayudan y cubren muchas necesidades que se presentan a diario. Según los expertos, existen varias razones por las cuales tener una mascota aporta muchos beneficios:

Ayudan a fortalecen el sistema inmunológico

Disminuyen el ritmo cardíaco

Ayudan a reducir el estrés

Evitan el sentimiento de soledad

Mejoran la vida social

Y la forma física

Son los mejores amigos de los niños

Pueden ayudar a las personas diabéticas

Pueden aumentar las esperanza de vida

Y sobre todo: son fuente de felicidad Por todos estos motivos, Fundación Kiwoko quiere homenajear a estos fieles amigos de cuatro patas coincidiendo con la celebración del “Día de los enamorados”; porque si, ellos también enamoran día a día. El objetivo es lograr un mundo animal #sincomederosvacíos, ayudando a los gatos y perros que más lo necesitan, esos que se encuentran en las protectoras de toda España en busca de su nueva familia.

¿Cómo colaborar?

El Banco de Alimentos de Fundación Kiwoko se llevará a cabo en todas las tiendas Kiwoko, gracias a la solidaridad de los voluntarios provenientes de las protectoras con las que colabora la Fundación. Ellos serán los encargados de recoger todo el alimento destinado a los animales e informar a todos los clientes que se quieran unir a colaborar con esta causa.

A la hora de colaborar, no hay límites. Aunque el pienso es el donativo estrella, la misión es lograr conseguir una gran variedad de productos. Durante el tiempo que dura esta acción, se espera recaudar arena, snacks, latas, alimento húmedo e incluso juguetes. Todos los productos van para los animales sin hogar, por lo que se recogerá cualquiera que haga feliz a los animales y más llevadera su estancia mientras esperan ser adoptados. El año pasado se lograron recaudar casi 40 toneladas de comida, pero este año la Fundación Kiwoko se ha propuesto seguir aumentando esa cifra y demostrar así aquello que les mueve: el amor incondicional a las mascotas.

