Datisa presentará en el HIP 2020 las últimas novedades de su ERP para restaurantes

jueves, 13 de febrero de 2020

jueves, 13 de febrero de 2020, 12:58 h (CET) Datisa acude a la nueva edición de HIP 2020, la cumbre anual de innovación para el canal HORECA, para presentar las últimas novedades de sus aplicaciones para restaurantes. Se trata del mayor congreso internacional sobre innovación y transformación del sector, una cita que Datisa aprovechará para mostrar en directo las nuevas funcionalidades y mejoras incorporadas a sus aplicativos de facturación y backoffice para restaurantes En un entorno de transformación profunda en el que las barreras entre el foodservice y el retail están cada vez más difuminadas, con competidores cada vez más evolucionados y retadores, las empresas del sector HORECA están obligadas a buscar la diferenciación a través de la innovación. Además, las organizaciones que, de verdad, quieran optar a competir en este mercado cada vez más atomizado deberán apostar por la búsqueda de nuevos conceptos y tendencias, así como por la generación de experiencias únicas.

Conscientes de la importancia que tiene para el crecimiento de los negocios del canal HORECA la diferenciación, no solo, por la vía de la propuesta gastronómica, Datisa acude al HIP -la mayor exposición de soluciones HORECA- para mostrar cómo la sostenibilidad y la eficiencia de los procesos, las operaciones, los recursos y, en general, la gestión de los negocios puede impulsar su crecimiento real en base a la diferenciación y la mejora continua.

Isabel Pomar, CEO de Datisa asegura que “este encuentro entre profesionales del canal HORECA representa una magnífica oportunidad para poner en valor la aportación de la tecnología y la innovación, al servicio, incluso, de los procesos más cotidianos. Todos los procesos que tienen lugar en el negocio impactan positiva o negativamente en la calidad del servicio que se presta a los clientes. Y, por ende, en la percepción que tendrán de nuestro negocio y en las opiniones que compartirán con sus seguidores en las redes sociales. Y ya sabemos que, las redes sociales hoy, son una potente herramienta de fidelización”.

En la línea de lo que comenta la CEO de Datisa, contar con la tecnología adecuada para automatizar, agilizar, asegurar y hacer más eficientes los procesos internos de un restaurante, permite, no solo controlar el ciclo comercial, desde el punto de vista, empresarial, o sea, maximizar la rentabilidad del negocio, sino optimizar el servicio que se presta al cliente.

Desde el stand A129 del Pabellón 14.1 de IFEMA en Madrid, los representantes de Datisa atenderán a todos aquellos visitantes que quieran comprobar cómo funcionan los aplicativos de gestión para restaurantes de la firma española de ERP para pymes y qué funcionalidades pueden implementar para mejorar su operativa diaria y la imagen que perciben sus clientes.

Por un lado, ResdaWeb, el módulo diseñado para los profesionales de la restauración es una aplicación táctil que pone el foco que el incremento de la eficacia de los procesos, agilizando los procesos de facturación de manera ágil e intuitiva. Del mismo modo, el sistema proporciona toda la información necesaria para analizar el desarrollo y la evolución del negocio. ResdaWeb de Datisa también facilita el control de la sala y permite enviar mensajes a cocina para que todo, en el restaurante, funcione de manera coordinada y segura.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los restaurantes tienen una serie de peculiaridades en su control de almacén que los diferencian de cualquier otra gestión estándar, Datisa ha desarrollado una solución específica para específica para planificar y gestionar el ciclo de compras y ventas desde la perspectiva concreta que demanda el sector. Gesda H, además, facilita el control de escandallos, aspecto fundamental para optimizar la rentabilidad del negocio.

