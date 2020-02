Mujeres emprendedoras de más de 40 años, se reinventan y facturan 5 cifras mensuales por Whatsapp Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 11:31 h (CET) Alejandra Sastre acaba de lanzar su primer libro "Conviértete en experta premium" (BEST SELLER en Amazon). Dirigido a mujeres profesionales de más de 40 años que quieren vender servicios o programas de formación y mentoring. El contenido del libro es saber cómo crear y lanzar el primer programa premium, con éxito y facturar 5 cifras en tiempo récord utilizando WhatsApp Alejandra Sastre, la mentora que ayuda a mujeres emprendedoras de más de 40 años, a reinventarse y a facturar 5 cifras mensuales por Whatsapp (sin hacer caso a los gurús del marketing)

Alejandra Sastre, experta en marketing estratégico y mentora de emprendedores, ayuda a mujeres emprendedoras a ampliar la facturación de sus negocios de productos y servicios con una novedosa estrategia de ventas a través de Whatsapp pionera en España y que está obteniendo excelentes resultados.

Las estrategias digitales de Alejandra cuestionan todo lo que los grandes gurús del marketing dicen que hace falta para vender más: ni complicados embudos de ventas, ni altas inversiones en publicidad, ni una página web perfecta, ni canal de Youtube, ni teniendo que posicionarte como la experta nº1.

Los resultados de Alejandra Sastre demuestran que la transformación del negocio de un emprendedor puede estar a una herramienta gratuita de distancia: todo el mundo tiene Whatsapp en el teléfono móvil, la pregunta es ¿se está utilizando para el negocio?.

Su programa de negocios Experta Premium ya ha ayudado a más de 1500 mujeres a vivir de su talento en los últimos dos años y a conciliar su profesión con su vida personal.

Alejandra tiene clientas de todas las edades, pero mayoritariamente son mujeres de más de 45 años que deciden reinventarse y darse por fin una oportunidad para vivir de lo que les apasiona. También trabaja con mujeres autónomas que todavía no habían logrado hacer crecer su negocio y con la estrategia de Whatsapp por fin lo han conseguido.

Actualmente Alejandra Sastre es conferencista internacional, y participa en conferencias sobre emprendimiento femenino, liderazgo, marketing digital y ventas de alto valor dentro y fuera de España. En los dos últimos años ha dado conferencias en España, Colombia, México, Estados Unidos, Holanda, Italia e Inglaterra.

“Lo que quiero transmitir con el libro es que el dinero es ilimitado, que para ganar dinero se necesita estructura de negocio; mentalidad, conocer el AND del Avatar, crear un método propio con el cuál se conviertan en expertas premium, que implementen estrategias simples de marketing (whatsapp) y que aprendan a cerrar ventas sin presión solo conversando” ha explicado Alejandra Sastre.

El libro va dirigido a mujeres profesionales que quieran vender servicios o programas de formación y mentoring. Alejandra Sastre empezó a escribir su libro hace un año y está escrito en castellano.

“El principal motivo por el que he querido escribir el libro ha sido amplificar mi mensaje, que todas las mujeres profesionales vean que hay una nueva manera de hacer las cosas, una nueva oportunidad de negocio empaquetando sus conocimientos, experiencias y habilidades” ha afirmado Sastre.

Algunos de los temas sobre los que asesora e imparte formaciones habitualmente son:

Cómo facturar 5 cifras mensuales en un negocio utilizando Whatsapp

Cómo reinventarse y emprender con éxito a los 40 años o más.

Por qué se tienen creencias limitantes con el dinero y cómo afecta a los negocios

Por qué si se sube el precio de los productos y servicios se venderá más

Una visión más personal de Alejandra

Alejandra Sastre nació en Uruguay.

Actualmente vive en la Comunidad Valenciana (España) junto a su esposo y sus tres hijos.

Le encanta vivir cerca del campo y que sus hijos puedan disfrutar de la naturaleza.

Ha vivido en varios países dentro y fuera de Europa, y le encantaría cruzar el Atlántico para instalarse en la costa de Miami, Florida (EEUU).

Alejandra Sastre

Fundadora del Programa Experta Premium

www.alejandrasastre.es

www.expertapremium.com

Instagram @alejandrasastre.mkt

Linkedin www.linkedin.com/in/alejandrasastremkt

