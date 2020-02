La GSMA cancela el Mobile World Congress de este año por el coronavirus Entre las compañías que forman el comité de la GSMA, se encuentran Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, NTT Docomo y AT&T Redacción Siglo XXI

jueves, 13 de febrero de 2020, 08:53 h (CET) La GSMA, organizadora del Mobile World Congress (MWC), ha decidido cancelar la edición de este año del congreso por el brote internacional de coronavirus y después de que una treintena de empresas haya anunciado que no asistirían, han informado fuentes conocedoras a Europa Press.

La asociación ha tomado esta decisión después de la reunión de este miércoles de su comité, formado por 26 empresas y operadores de la industria móvil, entre las que se encuentran Telefónica, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, Telenor, Verizon, NTT Docomo, AT&T y Turkcell.



Entre las compañías que forman el comité de la GSMA, se encuentran Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, NTT Docomo y AT&T, que son algunas de las empresas que habían anunciado que no asistirán al MWC por el coronavirus.

