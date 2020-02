Implicancias internacionales del sismo electoral en Irlanda La victoria de la izquierda republicana irlandesa va a reforzar a la izquierda laborista en las contiendas internas de este partido para elegir al sucesor de Jeremy Corbyn Isaac Bigio

jueves, 13 de febrero de 2020, 08:33 h (CET) Las elecciones generales de la República de Irlanda van a tener un gran impacto en UK, Europa e Iberoamérica. Esto por:



1- Irlanda hace un siglo se convirtió en el único país en separarse del Reino Unido, además de luego en proclamarse como república y negarse a ser parte de la Commonwealth.



2- Por primera vez en su historia (y en la de Unión Europea) ha ganado un partido que estuvo asociado a un grupo armado (el IRA) descrito por sus partidarios como guerrilleros t por sus oponentes como terrorista.



3- El Sinn Féin que ha ganado en Irlanda en las elecciones el 8 de febrero fue quien organizó la violenta insurrección militar anti-británica de 1916 y luego apoyó las acciones armadas del IRA así como del ETA y otras insurgencias iberoamericanas durante décadas.



4- Por primera vez en Europa occidental gana unas elecciones generales una sección de la Izquierda Unida Europea, bloque continental donde están socialistas radicales, comunistas y antiguos gobernantes izquierdistas de Grecia y Chipre.



5- Sinn Féin demanda un referéndum para la reunificación de la isla irlandesa, mientras que el Brexit viene haciendo que muchos irlandeses del norte soliciten pasaporte irlandés y vean con simpatía el volver a la UE integrándose al resto de Irlanda.



6- La victoria de la izquierda republicana irlandesa va a reforzar a la izquierda laborista en las contiendas internas de este partido para elegir al sucesor de Jeremy Corbyn, a Bernie Sanders para que sea nominado candidato demócrata en EEUU y a varios movimientos iberoamericanos de izquierda, incluyendo aquellos que antes han apostado por la vía insurreccional.



7- Si el Sinn Féin logra hacer una coalición gubernamental en Dublín va a generar un tipo de políticas sociales contrapuestas a las de Londres y de su gobierno conservador generando más problemas al interior de Irlanda del Norte y de UK.



8- Mientras el nuevo gobierno irlandés va a demandar un plebiscito para reunificar a las dos Irlandas, el actual gobierno escocés redoblará sus peticiones para que se dé un nuevo referéndum sobre la independencia escocesa, algo que ya empieza a ganar muchas simpatías en dicho país.



9- Si antes la UE se oponía a la división territorial de sus miembros (y por ende de UK), una vez que Reino Unido se separa de dicho club continental, ahora ésta puede patrocinar su fragmentación Las otras 3 federaciones europeas de países que existieron fuera de la UE acaban desintegrándose entre todos sus componentes bajo presión de la UE. Estos fueron los casos de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia. Ahora la única federación de países que quedaría en Europa fuera de la UE es la del Reino Unido y la UE va a ver con buenos ojos que Escocia e Irlanda del Norte retornen a su seno separándose de Inglaterra.



10- El mega-puente de 35 kilómetros que Boris Johnson quiere construir para unir por primera vez a las islas de Gran Bretaña e Irlanda tiene como meta conectar por vía terrestre a todos los 4 países de UK. Sin embargo, éste proyecto podría quedar inconcluso o terminar sirviendo para interconectar a dos nuevos miembros de la UE que rompan con UK: Irlanda del Norte y Escocia Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Gobierno de la mentira En la calle, no había contento. Ni desencanto Faltan corazones grandiosos “Cada día son más las personas necesitadas de amor” ​¿Estamos bogando o ciando? ¿Gobierno de progreso o de retroceso? “Hacer obrar a un pueblo en contra de las condiciones particulares de su ser como pueblo libre, es malgastar su actividad, es desviarlo del progreso y es encaminarlo al retroceso” Esteban Echeverría ​En el siglo XXI se siguen gaseando palomas No se entiende la obcecación de este país en seguir generando una situación tan inútil como cruel ​El cumplimiento de los sueños Hay que subir a la superficie