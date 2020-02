​En el siglo XXI se siguen gaseando palomas

Me genera enorme rechazo hablar de estos asuntos [el de la esterilización de los animales que sufren la calle, como mal menor] porque creo firmemente que la población que debería esterilizarse, caso de necesitar esterilizar alguna, es la humana. Pero a la luz de que, como he dicho, es un mal menor para estos animales (gatos, palomas) que tan mal lo pasan en las calles y para evitar que, además, sean apresados de formas violentas "legalmente" y luego asesinados "legalmente" por las entidades que se suponen serias y que deben regir, amparar, a los vecinos con derechos iguales a nosotros, los (otros) animales, es por lo que expongo la información que sigue.



Es una información aportada por una compañera bióloga, sobre la eficacia de los piensos esterilizantes, en confrontación con el apresamiento de animales y el consecuente y seguro gaseamiento. Método usado con total normalidad con los animales que, según la vecindad de tal o cual lugar, molestan. Leyendo como estoy en la actualidad el libro "Holocausto" de Laurencee Res, observo que "la solución final" pensada y ejecutada por Hitler con millones de judíos, no dista en nada con los métodos empleados por los ayuntamientos con gatos, palomas y perros (y otras especies de animales, cuando se sacan de la manga que la población es "demasiado grande", animales silvestres como jabalíes o lobos, por poner un ejemplo de la amplia gama de exterminación arbitraria y criminal de animales, en un estado humano especista que trata a los animales como cosas, con una cultura desfasada y abstrusa, ciega, que sólo beneficia a él.



A continuación la información. Harían bien los concejales de los ayuntamientos en leerla, para salir de una vez de este estado de muerte continua que nos convierte en peores y que, en términos "prácticos", si esto se puede decir y no me queda otra para convencer, no sirve de nada (más que generar un dolor gigante e injusto de todo punto).



Respecto al pienso esterilizante de palomas

La información que sigue corresponde a un pienso concreto, de cierta marca, aunque vale, tal información, los resultados y las estadísticas que se enuncian, para cualquier pienso esterilizante:



"A diferencia de los sistemas de captura y eliminación, el pienso esterilizante permite controlar el número de palomas sin necesidad de sacrificarlas. Por este motivo es aceptado por todos los colectivos de la sociedad, permitiendo realizar un control de la población sin conflictos.



Además es mucho más efectivo que las capturas puesto que con ellas, al eliminar individuos dejamos un hueco que es rápidamente reemplazado por los que nacen. Con el sistema de pienso esterilizante esto no ocurre y así la reducción es real, no solamente transitoria.



Básicamente lo que hace el pienso es suprimir la puesta de huevos de las palomas.



Después de 1 año de tratamiento, se produce una reducción de un 20-30% de la población de las palomas. A los 4 ó 5 años de tratamiento, la reducción es de un 80% de la población de palomas.

No es tóxico para las personas ni para los animales

No implica ningún riesgo para las personas. Para ser tóxico es necesario ingerir más de 750 kg/ día.



Igualmente, para llegar a ser tóxico para los animales domésticos la ingesta tendría que ser de más de 30 kg/día para un gato, o más de 150 kg/ día para un perro.



Tampoco existe riesgo para rapaces que pudieran comer palomas tratadas con el pienso esterilizante, y el tamaño de los granos impide que puedan ser comidos por otras aves urbanas como los gorriones.



No perjudica la salud de las palomas

Las pruebas clínicas realizadas a palomas tratadas nos han mostrado ningún efecto adverso ni tampoco modificación anatómica o funcional alguna sobre sus tejidos.



De hecho la nicarbacina es un medicamento que se utiliza para combatir la coccidiosi en las aves, por lo tanto tiene efectos de mejora de su salud.



No pone en riesgo el medio ambiente

La cantidad de nicarbina que excreta una población de palomas tratadas es al menos 100 veces inferior al límite indicado en la normativa europea vigente en materia de riesgo ambiental. Ademas, los granos de maiz están recubiertos de material hidrófugo para evitar que en caso de lluvia la nicarbacina se pierda. En todo caso la nicarbacina se degrada muy rápidamente por la acción de la luz solar.



Para finalizar No se entiende la obcecación de este país en seguir generando una situación tan inútil como cruel. Inútil porque capturar y matar palomas, como se ha explicado, no sirve para nada porque el vacío generado torna a llenarse y vuelta a empezar. Cruel por lo obvio. Los animales que malviven, se buscan la vida en las calles de la ciudad, ya no tienen mundo, se lo hemos arrebatado nosotros con el pavimento y los edificios estrechos por los que casi no ven su cielo y sus caminos verdes. No teniendo bastante con vivir con miedo y el rechazo generalizado de "la sociedad", vienen los ayuntamientos con sus furgonetas del Horror, con sus justificaciones estúpidas y sus métodos más estúpidos, para asesinarlos.



El artículo 337 del vigente código penal considera un delito la "comisión por omisión", esto es: dejar morir de hambre a animales domésticos. Pedir que se deje morir de hambre animales protegidos por ley, asediarlos y matarlos (habiendo como se ha mostrado un método realmente diligente, funcional y no cruento), muestra que las personas que están al cargo de los departamentos de Sanidad y Medio Ambiente de ayuntamientos y consellerías no están a la altura en materia animal; y si no lo están deberemos nosotras/os obligarlos a que lo estén. Sea legal o no matar, indiscriminadamente, a individuos de una especie u otra, desde el punto de vista moral, no es aceptable. Como no consideramos aceptable la aniquilación de judíos que realizó el régimen nazi, hoy es un día en que entendemos que todos somos animales y que la relación con la naturaleza del humano está desordenándola y generando caos. No vivimos en siglos pretéritos donde no había información. No hay justificación para pensar, ya, que el humano merezca tener una posición de superioridad en esta tierra sobre el resto de los animales. Porque no la merece y porque no la tiene. Puestos a estipular qué animal es mejor, "superior", no el humano; ya está visto cómo ha dejado la Tierra, en una emergencia vital en luz roja de la que ya veremos cómo salimos y si salimos.