El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: vivido por los más pequeños en English for Fun

miércoles, 12 de febrero de 2020, 11:23 h (CET) Ayer, 11 de febrero, fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por las Naciones Unidas desde el 2016. Es un día necesario porque la brecha de género en los sectores STEM (la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas) continúa existiendo en todo el mundo Según datos de la UNESCO, actualmente, menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres; solamente el 3% de los que eligen matricularse en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) son mujeres; solamente el 5% en ciencias naturales, matemáticas y estadística, y solamente un 8% en ingeniería, manufactura y construcción.

Los prejuicios y estereotipos de género siguen manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los sectores relacionados con la ciencia, y los centros educativos jugamos un papel fundamental a la hora de combatirlos.

Más allá de estos datos a nivel mundial, resulta que en el Informe PISA de 2019, “los alumnos españoles se hunden en ciencias”. Se han obtenido los peores resultados en ciencias desde el primer test en el año 2000, y los españoles estamos por debajo de la media de la OCDE tanto en ciencias como en matemáticas.

Por todo ello, en English for Fun se centran en el aprendizaje STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) desde los 0 años. Exponen a los niños a experiencias reales y divertidas para que ya vayan a sus “coles de mayores” con un interés en estos campos, y es que la clave está en ofrecer una educación de calidad y enriquecedora durante los primeros años de vida.

Para celebrar las ciencias, en sus centros hacen actividades de construcción, investigación y experimentos a diario, pero van más allá. Invitaron a Coby Bolger, fundadora de Horse1, un Centro de Nutrición Equina, que acudió con un caballo de verdad a su “Nature Park” en Pozuelo de Alarcón para hablar a los alumnos de 1 a 6 años sobre los caballos y su cuidado. ¡Pudieron ver y alimentar a este gran animal en su propio parque! Asimismo, visitaron desde “Desert City” para dar a los niños un tour oficial de su parque, explicando cómo cuidar el jardín y conservar el ecosistema.

En English For Fun continuarán celebrando la importancia del aprendizaje STEAM con actividades durante todo el mes de febrero y marzo, por un futuro mejor donde las mujeres estén igualmente representadas en todos los sectores. En todas sus actividades estarán resaltando la importancia de STEAM y de las habilidades como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad para ser ciudadanos del siglo XXI. Arrancan también con el primer campamento de 2020 con “STEAM Camp” en Semana Blanca (del 17-21 de febrero) y “STEAM Saturdays” (los sábados de 11:00-13:00) en sus laboratorios de aprendizaje. Estas sesiones tienen un coste de 10 EUR la hora e incluyen todos los materiales y el FUN!

