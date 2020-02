Termiser Protecciones asegura que la escasez de espacio en parkings impulsa a instalar protectores Comunicae

miércoles, 12 de febrero de 2020, 09:54 h (CET) La construcción de parkings en espacios reducidos junto a la obsesión por optimizar al máximo la distribución y cantidad de plazas son algunas de las causas principales de los golpes de los vehículos en su interior, como sugieren los expertos de Termiser Protecciones Pocas personas pueden asegurar que se mueven por un parking con holgura, ya que estos lugares suelen ser espacios carentes de la amplitud necesaria para moverse con desahogo y, por ello, prevenir golpes.

Termiser Protecciones es una empresa especializada en la instalación de protectores y topes de estacionamiento ideados para aparcamientos y parkings, en busca de minimizar las asistencias a talleres de chapa y pintura de los vehículos que han maniobrado con dificultad en estos emplazamientos.

Tras muchos años de experiencia, consideran que, ante esta falta evidente de espacio, se antoja fundamental la colocación de protectores anti-golpes para los vehículos en busca de evitar golpes que puedan dañar la carrocería.

Aunque los coches que están saliendo al mercado en los últimos años cuentan con las últimas tecnologías de sensores de alcance, no se está a salvo nunca de un simple arañazo o bollo en su superficie, lo cual puede ser motivo suficiente para desembolsar un gasto imprevisto para solventarlo.

Como forma de prevenirlo, los responsables de estas áreas de estacionamiento abogan por contactar con empresas encargadas de su instalación como Termiser Protecciones, que ofrece la posibilidad de adaptar todos sus productos al tamaño, diseño, color y forma de las columnas y paredes de estos espacios, por lo que no será un impedimento para la continuidad del ambiente.

La espuma de poliuretano, clave para absorber el impacto

Uno de los secretos más destacados de estos productos está en su material, la espuma de poliuretano, que se divide en dos modalidades diferentes: Ester-AE y reticulado.

Ambas posibilidades cuentan con un gran poder de impacto y durabilidad.

Este componente es idóneo también en los topes de estacionamiento, que sirven para frenar el vehículo antes de que se produzca el impacto contra la pared.

Estos productos no solo se encargan de evitar daños en los automóviles, sino que también previenen los golpes y el desgaste consecuente de la superficie de las paredes y columnas, manteniendo así estos lugares en óptimo estado.

Estos protectores supondrán también un valor añadido para aquellos aparcamientos públicos respecto a los de la competencia que no los tengan, ya que serán un motivo de tranquilidad para los conductores que los usen.

Termiser Protecciones es una firma líder en el mercado de protecciones en estos lugares, así como las destinadas a otros emplazamientos, como centros infantiles, médicos, deportivos, industriales, logísticas o espacios de aeropuertos o de embarcaciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.