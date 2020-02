Arregui estará en Sicur presentando interesantes novedades Comunicae

miércoles, 12 de febrero de 2020, 10:02 h (CET) Arregui asistirá a SICUR para presentar su nueva caja fuerte inteligente AWA y los buzones de correo y paquetería UNIVERS como principales novedades Sicur es la feria internacional referente del sector de la Seguridad en España que se organiza cada dos años y que tendrá lugar en el recinto ferial de IFEMA de Madrid los próximos días 25, 26, 27 y 28 de febrero.

Arregui aprovechará la ocasión para presentar la última tecnología en cajas fuertes inteligentes con la nueva “AWA Smart Safe”. Esta caja fuerte ofrece por primera vez seguridad activa; la caja envía alertas ante cualquier ataque externo (intento de robo, coacción, altas temperaturas, humedad, etc.) y permite gestionar aperturas y permisos para gestión de usuarios desde el móvil.

Además, Arregui presentará los nuevos buzones de correo y paquetería compartidos UNIVERS, una gran solución para empresas, porterías, comunidades, etc. UNIVERS es una solución segura para la recepción de la paquetería E-Commerce, del comercio de proximidad y de la correspondencia. Permite la recepción de distintos tipos de paquetes y correo en buzones altamente seguros y con la garantía de que cualquier repartidor puede realizar la entrega.

La innovación y el desarrollo tecnológico son los grandes protagonistas de este encuentro profesional que aborda la seguridad integral con el objetivo de favorecer el bienestar y el desarrollo social. Sicur reúne a multitud de empresas, asociaciones, profesionales y usuarios de la seguridad global en los ámbitos público y privado.

Arregui es una compañía con amplia experiencia en soluciones para seguridad que apuesta constantemente por dicha innovación y desarrollo tecnológico en la fabricación de sus productos, por ello, esta feria es el lugar idóneo para presentar estas novedades tan interesantes.

Arregui recibirá durante toda la feria a cualquier persona interesada en sus productos. Estarán situados en el pabellón 10, Stand 10G32.

