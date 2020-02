El renacimiento de la industria cosmética La industria cosmética no solo se basa en la ​tendencia de moda en general, sino que mira más allá de las tendencias de moda para ofrecer productos de calidad que mejoren la calidad de vida de todos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 12 de febrero de 2020, 09:35 h (CET)



Cuando hablamos de cosmética de seguida pensamos en cremas, maquillaje y tintes de pelo, y sobre todo con fórmulas súper innovadoras que nos ayudan a sentirnos mejor. Pero la cosmética es algo muy antiguo. Tan antiguo que deberíamos remontarnos a la prehistoria para encontrar sus orígenes. En aquella época los humanos ya usaban algunos productos de la naturaleza, como la arcilla o la grasa de animales para maquillarse en algunos actos o rituales que se celebraban, como los funerales. Así empezó la historia de este sector que hasta llegar al día de hoy ha dado un salto enorme. Y hoy vivimos lo que se conoce como el renacimiento de la cosmética, gracias a las nuevas tecnologías y al auge de las redes sociales.



El renacimiento de la cosmética La cosmética se ha convertido en un elemento esencial para el día a día, porque los tratamientos son cada vez más precisos y de mayor calidad y ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, ayudándolas a cuidar de su piel, su rostro y su cabello entre otros.



Por esto, la industria cosmética es una de las más potentes y una de las que más está apostando por la investigación y el uso de las nuevas tecnologías. La tecnología ha permitido llevar a cabo investigaciones de alta complejidad que han transformado por completo el mundo de la cosmética. Y las redes sociales han sido el altavoz de todos estos avances.



Por esto asistimos al renacimiento de la cosmética, una industria cada vez más precisa, de más calidad, y con mejores maneras para conectar con su público. Pero, ¿qué ha cambiado?



Tecnología y cosmética El uso de nuevos sistemas tecnológicos ha permitido por un lado desarrollar investigaciones y proyectos mucho más complejos que ofrecen soluciones de mayor calidad y mejor efecto. La industria dedica buena parte de sus inversiones a I+D para ofrecer cada vez mejores soluciones.



Personalización de los productos Precisamente es esta inversión en tecnología la que permite desarrollar productos cada vez más personalizados. Es decir, no se ofrece un tinte de pelo para todas las mujeres o una crema para pieles secas sin más, sino que se ofrecen soluciones de cosmética personalizada.



Cosmética natural Otro de los factores que ha contribuido al renacimiento de la cosmética es la aparición de la llamada cosmética natural, ecológica o cosmética verde. Se trata de productos elaborados a base de ingredientes naturales. Para ello las empresas también han necesitado invertir mucho dinero en investigación, y encontrar los ingredientes idóneos para ofrecer el producto perfecto.



Industria cosmética, más allá de modas La industria cosmética no solo se basa en la tendencia de moda en general, sino que mira más allá de las tendencias de moda para ofrecer productos de calidad que mejoren la calidad de vida de todos. Y de hecho esto es lo que demanda en consumidor, que cada vez gasta más en productos de esta industria. Según datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética los españoles gastan de media 150 euros al año en productos de cosmética. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.