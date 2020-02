El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y oficiales armados confrontan a legisladores por financiamiento militar

El congreso de El Salvador está condenando lo que ellos llaman un intento de golpe de Estado, luego de que el presidente Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa el domingo acompañado de soldados y policías fuertemente armados.



Bukele exige que los legisladores voten a favor de aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para equipar al personal militar y policial. Bukele se dirigió a sus partidarios en un mitin en El Salvador el domingo.



El presidente Nayib Bukele sostuvo: Si estos sinvergüenzas, no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios, y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo.