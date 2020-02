Los farmacéuticos inician una campaña para prevenir y mejorar el tratamiento en las patologías ORL En una primera fase ofrecerán información y consejos sobre faringitis, laringitis, etc Francisco Acedo

miércoles, 12 de febrero de 2020, 08:13 h (CET) A lo largo de las próximas semanas las farmacias españolas ofrecerán consejos a los ciudadanos sobre las patologías de oído, nariz y laringe más habituales para prevenir su aparición y fomentar un uso adecuado de los medicamentos asociados. Esta iniciativa, promovida por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos a través de la vocalía de Óptica y Acústica, persigue los objetivos de mejorar la formación de los farmacéuticos con el fin de promover la prevención de estas enfermedades, la indicación farmacéutica para los síntomas que no quieren receta y la derivación al médico cuando así lo valore el profesional.



María Isabel de Andrés, vocal de Óptica y Acústica del Consejo General, destaca que “los médicos de familia y pediatras señalan que entre el 40% y 49% de su práctica clínica está relacionada con problemas de oído, nariz y garganta; y a nivel hospitalario existe una gran actividad de consulta externa, lo que genera importantes listas de espera”. Por todo ello, los farmacéuticos ponen a disposición del sistema sanitario todo su potencial “llevando a cabo esta acción ahora en invierno que la incidencia suele ser mayor para prevenir estas enfermedades, tratar los síntomas con medidas higiénico sanitarias y derivar a los especialistas en caso necesario”, señala la vocal.



La campaña se inicia hoy con el comienzo de la formación en los Colegios de Farmacéuticos y el lanzamiento de materiales para pacientes y profesionales dedicados en esta primera fase a la faringitis y laringitis. En ambos casos, motivo de consulta habitual en las farmacias y que cursan con “fiebre, malestar, irritación y enrojecimiento de la mucosa o tos seca, entre otros”, señala De Andrés.



Evitar los cambios bruscos de temperatura, ingerir alimentos blandos o no utilizar agentes irritantes ayudarán a controlar los síntomas, sin embargo “cuando se presenten ciertos signos el farmacéutico derivará siempre el paciente al médico para que este realice un diagnóstico, este es el proceso que queremos protocolizar para favorecer la colaboración y el trabajo coordinado”.



Material La segunda fase se centrará en la rinitis y la sinusitis y, por último, la tercera y última acción se dedicará a la otitis. Todo el material está disponible en la página web de la Organización Farmacéutica Colegial, Portalfarma.com, así como a través de las redes sociales del Consejo General de Farmacéuticos y los Colegios de Farmacéuticos. "Nuestra acción se dirigirá principalmente a los 2.3 millones de personas que cada día pasan por las farmacias, pero además queremos aprovechar las redes sociales para llegar a todo tipo de públicos y por ello hemos elaborado un material específico que compartiremos con el hashtag #ORLFarmacia", ha afirmado la vocal nacional del Consejo General.

