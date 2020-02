La socióloga experta en identidad narrativa, Alicia Aradilla analiza el conflicto entre España y Cataluña Comunicae

"Conflicto Cataluña - España, cuestión de identidad narrativa".

La socióloga Alicia Aradilla explica lo que hay detrás de este problema de gran actualidad.

El conflicto Cataluña - España es un problema que lleva mucho tiempo siendo actualidad. Muchos son los que intentan tratar de descubrir las claves de un tema que no es nuevo, pero que se ha agudizado en los últimos tiempos. Es importante ahondar en la búsqueda de acercamiento y resolución, de entendimiento posible de este grave problema que lleva varios años en primera línea y que su evolución sigue preocupando a la sociedad.

El punto de vista sociológico es vital en este conflicto, por ello, la socióloga Alicia Aradilla, experta en neurolingüística desvela que este problema es una cuestión de identidad, de identidad narrativa, la experta explica el por qué:

"La Identidad Narrativa permite explicar algunas de las claves de la relación actual entre España y Cataluña. La Identidad Narrativa es un concepto nacido entre la sociología y la filosófica que responde entre otras las preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo lograr ser lo que quiero? A través de la narrativa se construyen los cimientos de la identidad. Apelar a la identidad en procesos de conflictos los aumenta considerablemente, creando dos situaciones lamentables: 'Todo acto del otro, lo considero una agresión directa hacia mí', 'el resto de implicados, sólo pueden tomar dos posiciones: conmigo o contra mi'".

En el caso del conflicto España - Cataluña, las respuestas a estas tres preguntas dan una clara visión:

'¿Quién soy?'

"España afirma que los catalanes son españoles. Los catalanes dicen, "soy catalán". Lo hacen desde el verbo “Ser”, desde la visión de la neurolingüística, Este verbo es central y muy influyente en la construcción de la identidad.

En las respuestas a esta primera pregunta, se germina el conflicto: eres Español vs "soy catalán”".

'¿Quién "quiero" ser?'

El conflicto se agranda con la segunda pregunta. "¿Quién "quiero" ser? “eres español aunque seas catalán” versus “soy catalán y no "quiero" ser español.

¿Cómo lograrlo?

Parece ser que el enquistamiento del conflicto se da en la tercera pregunta. ¿Cómo lograrlo?

Se ha tomado la vía de la judicialización y la negociación política. La judicialización tiene como eje primordial el restablecimiento del orden, que no siempre es una postura que incluya la justicia, según perciben las partes.

La negociación política se mueve en la superficie, y esta situación se sitúa en la dimensión más profunda de los individuos y los grupos.

“La apelación de ambos lados a la identidad narrativa histórica, no resolverá la situación porque los cambios son muchos y continuados y los referentes del pasado son difícilmente aplicables al presente".

"Mover y remover la situación desde la superficie, escalara el conflicto y no acercará posiciones hacia la resolución. En este mapa, de identidades narrativas territoriales, se están reescribiendo la de los ciudadanos creando unas distancias que reordenan su vida cotidiana”, concluye la experta.

