E-SHOW lanza en Barcelona la nueva feria, líder en Londres, TFM (Technology for Marketing)

martes, 11 de febrero de 2020, 15:38 h (CET) E-SHOW acogerá TFM, la feria líder del sector en UK que se ha consolidado como principal punto de encuentro entre directivos y profesionales del MarTech. Ambas ferias tendrán lugar el 31 de marzo y 1 de abril en el pabellón 1 de Fira de Barcelona (Montjuïc) atrayendo a más de 10.000 profesionales del eCommerce y Marketing Digital Desde la adquisición por parte de CloserStill Media, la empresa británica líder en la organización de ferias internacionales con más de 80 salones tecnológicos alrededor del mundo, E-SHOW presenta una serie de novedades para captar nuevos visitantes y expositores.

Bajo el lema “More Digital Business”, las empresas y speakers más destacados del panorama digital formarán parte de esta nueva edición. Coca-Cola, Unilever, Lola Market, P&G, Nespresso, SEAT, Dyson, La Caixa, Ametller Origen y Go Zero Waste son algunas de las confirmadas.

E-SHOW y Technology for Marketing contarán este año con más de 200 conferencias repartidas en los nueve auditorios tematizados que ayudaran a los visitantes a dar con los contenidos que más les interesan, como: Omnichannel, Customer Experience, CRO – Conversion Rate Optimization, Market Place Circus, Key notes Theater, Edelivery & Crossborder, Clinic SEO, Digital Strategy y Breaking Technologies.

En el TFM se analizarán los cambios de hábito del consumidor y la irrupción de las nuevas generaciones (nativas digitales) que están marcando el pulso de lo que va a ser tendencia en el Marketing online. Además, se tratarán temas como la Inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, la detección facial, las búsquedas por voz y la publicidad programada, entre otros.

Firmas líderes del sector como UPS, Correos, Tipsa, Vtex, Minderest, Aktios, Zoho, Hubspot, Emred, Retail Rocket, Aplázame, Pagantis Cofidís o Cetelem ya han confirmado su asistencia.

Otra de las novedades para los más de 100 expositores presentes en E-SHOW y TFM, es el alto ROI programado, gracias a la plataforma CONCIERGE, por el que se puede confirmar la asistencia a la feria de 1.500 ejecutivos de las principales compañías con mayor inversión en el sector digital.

Acerca de Closer Still Media Tecnología

CloserStill Media, que ya organizaba los eventos tecnológicos de Commerce Expo y Technology for Marketing en Londres y Singapur, ha adquirido recientemente la feria E-SHOW. Invierte en nuevos recursos, amplía su oferta y expande así su cartera de ferias a nivel internacional.

