El INOUT Hostel Barcelona da la bienvenida al año nuevo chino

Este año está dedicado a la Rata y según el calendario zodiacal chino entran al año 4718 El pasado viernes 7 de febrero el INOUT Hostel Barcelona celebró el Año Nuevo Chino y la Fiesta de las Linternas en el restaurante La Fourchette de Collserola.

Hace ya 14 años que el INOUT celebra la llegada del Año Nuevo Chino con una fiesta donde el folclore chino y la gastronomía conjugan a la perfección. Durante la fiesta, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes espectáculos originales como un concierto de música china, bailes típicos y un final de fiesta con el tradicional dragón chino. Asistieron más de 100 personas entre la comunidad china, vecinos y amigos.

Esta celebración comenzó en 2006 cuando 40 huéspedes chinos hicieron un stage de 3 meses al INOUT Hostel y decidieron celebrar el Año Nuevo en el mismo Hostel con todos los huéspedes y trabajadores. Desde entonces, la cita está fijada en el calendario.

INOUT Hostel Barcelona es un Centro Especial de Trabajo de hostelería y restauración inaugurado en 2004. El primer servicio de hostelería de Europa donde el 90% de la plantilla está formada por trabajadores con discapacidad.

Icaria Iniciatives Socials

Icaria Iniciatives Socials és una entitat sense afany de lucre amb més de 40 anys treballant per la educació i la inclusió social i laboral d’infants i adults amb discapacitats intel·lectuals. Te 4 serveis de suport: l’Escola d’Educació Especial Taiga, fundada el 1976, escola concertada adreçada a infància i joves amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de conducta de 3 a 21 anys; INOUT Hostel Barcelona, Centre Especial de Treball d'hostaleria i restauració, on el 90% de la plantilla està formada per treballadors amb discapacitat; Icària Arts Gràfiques, Centre Especial de Treball d'indústries gràfiques que opera des de 1992 al Poble Nou amb l’objectiu d’integrar laboralment les persones amb discapacitat, sobretot intel·lectual i el Centre Ocupacional Bogatell.

