Primer encuentro de la Alianza CEO Por La Diversidad de Fundación Adecco y Fundación CEOE Comunicae

martes, 11 de febrero de 2020, 15:46 h (CET) Ha contado con la participación del reconocido jurista Antonio Garrigues Walker, como invitado de honor, quien ha compartido su visión de la Diversidad como eje de un nuevo paradigma empresarial, social y humano Se ha celebrado en la sede de la CEOE y en el marco de la Alianza #CEOPorLaDiversidad, desarrollado por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, el primer encuentro con el objetivo de acelerar la implementación y el desarrollo de políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión de las empresas en España.

La alianza #CEOPorLaDiversidad se presentó a finales del año pasado, con el objetivo de implicar a los máximos responsables de las compañías en el avance de las de políticas de Diversidad & Inclusión; políticas que impactan directamente, no solo en la competitividad del tejido empresarial y de la nación en su conjunto, sino en retos sociales de primera magnitud como la reducción de la pobreza y la exclusión social recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Diversidad: “una clave fascinante” para las empresas

El encuentro ha contado con la presencia del reconocido jurista Antonio Garrigues Walker como invitado de honor, quien ha compartido con los directivos su visión de la Diversidad como eje de un nuevo paradigma empresarial, social y humano.

El jurista ha comenzado su ponencia destacando que “todo empezó con la igualdad de género, hace 60 años la mujer no tenía ningún derecho y hoy tiene un indiscutible protagonismo. Lo mismo va a suceder con la diversidad y la inclusión: no van a conocer límites. Van a estar presentes para siempre y las empresas deben sentarse a profundizar en ello”.

En esta línea, ha comentado que “la diversidad va a ser una clave fascinante para las empresas, en las que la uniformidad de opiniones se convierte en un factor tremendamente negativo para el desarrollo y la innovación, en medio de la revolución tecnocientífica más importante de la Historia”.

Por otra parte, ha remarcado que, en medio de una sociedad crítica y polarizada, “es necesario afrontar los retos empresariales desde diferentes ópticas, a través del contraste de opiniones que enriquecen el conocimiento y desvelan las vías para abordarlos con sentido”. Todo ello “huyendo de soluciones absolutistas y apostando por la convivencia y la concordia en un entorno global que necesita diferentes visiones para ser competitivo”.

Por último, ha concluido que en “España hay poca movilidad social”, remarcando la necesidad de que “las empresas aborden el tema de la Diversidad & Inclusión de forma prioritaria, atendiendo especialmente a retos como la longevidad o la brecha digital, en un mundo tecnologizado en el que las generaciones senior conviven en el mismo mercado que los nativos digitales”.

Una hoja de ruta para “salir del estancamiento”

Durante el encuentro, la Fundación Adecco ha presentado un “mapa estratégico de la Diversidad”, como hoja de ruta para implementar estrategias concretas que impacten de forma global en las organizaciones y en la sociedad en su conjunto: desde el cambio cultural en el seno de las propias compañías, pasando por la relación de la empresa con una sociedad y grupos de interés heterogéneos y hasta iniciativas para la inclusión laboral de los segmentos de la población más vulnerables.

Dicho mapa contempla variables estratégicas que van a cobrar una importancia superlativa durante los próximos años para mejorar la competitividad de las empresas: nuevos modelos colaborativos que ayuden a consolidar equipos muy heterogéneos, liderazgo inclusivo, fórmulas para reducir situaciones de desigualdad en la empresas a través de conceptos como la “inclusión consciente”, la conciliación y flexibilidad como herramienta para crear estructuras empresariales basándose en la equidad como principio clave o poniendo en valor el papel que tienen las empresas en la reducción de la exclusión y desigualdad social.

“Este recurso servirá para salir del estancamiento en la fase de cambio cultural y dotar de coherencia, precisión y practicidad a las políticas de Diversidad e Inclusión, de modo que evolucionen de lo simbólico a lo real”- ha recalcado Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Asimismo, matiza que: “gracias a este mapa se puede contemplar la diversidad en su máximo exponente y en todas sus facetas, trascendiendo el ámbito de los Recursos Humanos para llegar al resto de los stakeholders y haciendo que esté presente en todas las operaciones empresariales. Únicamente a través de este enfoque transversal es posible aprovechar verdaderamente el valor de la diversidad y crear negocios competitivos y responsables en un marco global como el actual”.

Por su parte, Borja Echegaray, director de la Fundación CEOE, ha afirmado que: “es fundamental que desde el sector empresarial se lidere la apuesta por los ODS y contribuir a la generación de riqueza de una forma más responsable y sostenible. La alianza #CEOporlaDiversidad es una buena muestra de ello”.

Las empresas adheridas y los detalles de la iniciativa #CEOPorLaDiversidad pueden consultarse en la siguiente web:

https://fundacionadecco.org/ceo-por-la-diversidad/

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La socióloga experta en identidad narrativa, Alicia Aradilla analiza el conflicto entre España y Cataluña Las mujeres gastarán casi un 9% más que los hombres en San Valentín según Bnext Adecco, reconocida por tercer año consecutivo como la empresa con el mejor Departamento de Comunicación Según SERES, SILICIE llega a las Haciendas Forales GREEN´S ARIBAU, del grupo EL RELOJ, arrasa como restaurante y local de ocio en la ciudad condal