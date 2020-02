Rakuten estrenará su nuevo documental original, Andrés Iniesta – El héroe inesperado, en Rakuten TV Comunicae

martes, 11 de febrero de 2020, 14:46 h (CET) Este será el primer documental oficial sobre Andrés Iniesta y mostrará contenido inédito sobre el jugador del Vissel Kobe. La película ofrecerá una mirada íntima de la vida del futbolista e incluirá entrevistas exclusivas con estrellas del fútbol mundialmente conocidas como Messi, Neymar, Suárez, Guardiola y Xavi, entre otros Rakuten, Inc. y Rakuten TV han anunciado hoy el lanzamiento de su nueva producción original, Andrés Iniesta – El héroe inesperado, el primer documental sobre la leyenda del fútbol español en el que se mostrará contenido inédito de los principales hitos en su carrera y vida personal.

Andrés Iniesta – El héroe inesperado se estrenará a nivel mundial, empezando por Europa, Japón, Estados Unidos y el sudeste asiático. En Europa, el documental estará disponible en exclusiva y de forma gratuita en la sección AVOD (bajo demanda con publicidad) de Rakuten TV, una de las principales plataformas de video-on-demand en el mercado continental. En Japón, el documental estará disponible en Rakuten TV y Rakuten Sports, la plataforma comunitaria de streaming global y vídeo bajo demanda del Grupo Rakuten que incluye la serie original Iniesta TV. En Estados Unidos y el sudeste asiático, se podrá ver en Rakuten Sports y Rakuten Viki, el servicio global de streaming del Grupo Rakuten que proporciona contenido traducido por una comunidad voluntaria de aficionados; mientras que la distribución global se llevará a cabo a través de los socios de contenido de Rakuten.

El documental se centra en la vida y la increíble carrera de Iniesta, abarcando el inicio de su trayectoria en La Masía hasta su ascenso meteórico a la fama jugando para el Barça y la Selección, donde sus habilidades en el campo llevaron al conjunto nacional a llevarse el Mundial en 2010, y su llegada al Vissel Kobe, el equipo del Grupo Rakuten. El documental también rinde homenaje a Iniesta con entrevistas a jugadores de renombre mundial como Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Pep Guardiola o Xavi Hernández.

“Mi historia es la de una persona que trata de superar cualquier obstáculo para ser la mejor versión de uno mismo. Es una historia sobre dificultades desde una perspectiva optimista y espero que la gente encuentre inspiración en ella”, afirmó Andrés Iniesta.

Rakuten TV producirá Andrés Iniesta – El héroe inesperado en colaboración con la reconocida productora española Producciones del Barrio, dirigida por Jordi Évole y Ramón Lara. El documental está escrito por el periodista Marcos López, quien ha seguido de cerca la carrera de Iniesta y escribió su biografía oficial, Andrés Iniesta: la jugada de mi vida. La idea original fue creada por Sports&Life, la agencia de representación de Iniesta.

Jacinto Roca, CEO y fundador de Rakuten TV, comentó sobre este nuevo documental: “Rakuten valora el empoderamiento, la innovación y el optimismo, los cuales ilustran perfectamente la vida personal y profesional de Iniesta. Esta historia habla de la superación personal, desde sus inicios en su pequeña ciudad natal, Fuentealbilla, hasta convertirse en el capitán del FC Barcelona. También ha contribuido a la innovación global en el deporte gracias a su estilo de juego único. El documental narra una historia increíble de la que estamos orgullosos de formar parte, así como entusiasmados de compartirla a través de un innovador sistema de distribución”.

Sobre Rakuten

Rakuten, Inc. (TOKIO: 4755) es un líder mundial en servicios de Internet que busca empoderar a personas, a comunidades, a empresas y a la sociedad. Fundada en Tokio en 1997 como una tienda online, Rakuten se ha expandido para ofrecer servicios de comercio electrónico, tecnología financiera, contenido digital y comunicaciones a aproximadamente 1.300 millones de miembros en todo el mundo. Rakuten Group tiene más de 19.000 empleados y opera en 30 países y regiones. Para más información, visitar global.rakuten.com/corp

Sobre Rakuten TV

Rakuten TV es una de las plataformas de Video-On-Demand líderes en Europa. Ofrece un servicio de TVOD (VOD transaccional) que ofrece una auténtica experiencia cinematográfica, con los últimos estrenos y en la mejor calidad audiovisual. También incluye una sección AVOD (VOD con publicidad), Rakuten TV Free, con una lista de canales temáticos que abarcan clásicos de Hollywood, contenido local, exclusivo y temático, todo ello de forma gratuita.

Rakuten TV está disponible en 42 países y forma parte de Rakuten, Inc., una de las empresas de servicios de Internet líderes en el mundo, y que ofrece una amplia variedad de servicios para consumidores y negocios, con un foco en el e-commerce, el fintech y el contenido digital. Rakuten, cuya sede central se encuentra en Japón, es el patrocinador del FC Barcelona, los Golden State Warriors de la NBA, la Copa Davis y la Spartan Race, entre otros.

www.rakuten.tv

