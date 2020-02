El 54% de los padres admiten desconocimiento sobre seguridad en el uso de tablets y smartphones Comunicae

martes, 11 de febrero de 2020, 12:11 h (CET) Un estudio de Lingokids realizado entre 600 familias españolas con hijos menores de 8 años revela que sólo el 46% ponen en práctica las recomendaciones para garantizarles un uso seguro de estos dispositivos. El 51% de los padres consultados aseguran que sus hijos son usuarios habituales de juegos en línea en los que se conectan con otros jugadores El 54% de los padres españoles de niños menores de 8 años admiten no tener suficientes conocimientos en materia de seguridad de los dispositivos electrónicos que utilizan sus hijos. Así se desprende de un estudio realizado por Lingokids (aplicación española en inglés con la que niños de edades tempranas aprenden jugando) con motivo del Día Internacional de Internet Segura, que se celebra hoy.

A partir de una consulta realizada a 600 familias de toda España, el estudio desvela que sólo el 46% de los encuestados ponen en práctica medidas para garantizar el uso seguro de tablets y smartphones por parte de sus hijos. Asimismo, un 61% afirman haber incorporado a estos dispositivos herramientas de control parental, frente a un 36% que asumen la asignatura pendiente de no haberlo hecho aún, y un 3% que de momento no lo creen necesario.

"A muchos padres les preocupa la seguridad de sus hijos, tienen una idea general de las recomendaciones básicas, pero en el día a día se dejan llevar por la inercia y la falta de tiempo, y acaban permitiéndoles jugar con dispositivos que no están convenientemente securizados para su edad, llegando incluso a sentir un cierto cargo de conciencia y a prometerse a sí mismos que ‘sin falta’ tienen que tomar medidas al respecto", apunta Dorothee Monschau, experta en contenidos para padres de Lingokids.

En cuanto a la fuente a la que recurren los progenitores en busca de información sobre seguridad informática, el 64% consultan páginas web especializadas en la materia, así como artículos dirigidos especialmente a familias, y un 33% se informan a través de los medios de comunicación y las redes sociales. El 3% restante consideran tener suficientes conocimientos y no suele buscar información ni leer contenidos relacionados.

Son mayoría (un 75%) los padres que tratan de recordar con frecuencia a los niños la importancia de seguir unas normas básicas de seguridad al utilizar tablets y smartphones, explicándoles lo que deben y lo que no deben hacer; y el 65% piensan que sus hijos cuentan con los conocimientos de seguridad adecuados para su edad, gracias a la información que reciben tanto en casa como en el colegio.

Juegos en línea: la importancia de saber con quién están jugando

En lo que respecta al uso que hacen los menores de 8 años de estos dispositivos, y en concreto de los juegos en línea multijugador, el 51% de los padres responden que sus hijos son usuarios habituales, si bien sólo les permiten jugar con amigos y conocidos.

"Se trata de un dato que nos resulta preocupante, pues creemos que a esas edades existen otras alternativas de juegos de carácter educativo que, sin perder su lado lúdico y divertido, pueden ofrecerles un complemento en forma de aprendizaje y valores más adecuado que estos juegos, de los que los padres deben estar muy pendientes para asegurarse de que los niños no entran en contacto con personas a las que no conocen", subraya Monschau.

Por último, 4 de cada 10 familias consultadas (39%) sostienen que sus hijos tienen permiso para descargarse libremente en su tablet o smartphone aquellas aplicaciones con las que desean jugar, si bien un 32% aseguran que lo hacen consultándoles previamente.

