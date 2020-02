Azenco: El fabricante de pérgolas bioclimáticas y cubiertas para piscinas que crece con fuerza en España Comunicae

martes, 11 de febrero de 2020, 10:31 h (CET) El Grupo Azenco es un fabricante destacado en el sector de cubiertas para piscinas y pérgolas bioclimáticas en Francia que ha experimentando un fuerte crecimiento año tras año gracias a su gama de productos y servicio de calidad. En 2019 el grupo ha invertido fuertemente en el territorio español con productos adaptados a las exigencias del público local teniendo en cuenta la innovación y con un fuerte componente estético para diferenciarse de la competencia El Grupo Azenco es un fabricante destacado en el sector de cubiertas para piscinas y pérgolas bioclimáticas en Francia. La empresa fue fundada el 2012 en Toulouse y desde el 2017 tiene también sede en Girona, Cataluña.

La empresa ha experimentado un fuerte crecimiento año tras año gracias a su gama de productos y servicios de calidad. En 2019 el grupo ha invertido fuertemente en el territorio español con productos adaptados a las exigencias del público local con pérgolas bioclimáticas y cerramientos de terraza siempre teniendo en cuenta la innovación con un fuerte componente estético para diferenciarse de la competencia.

Los productos de Azenco son hechos en Francia y la empresa utiliza un mínimo de subcontratación al integrar todos los servicios en la cadena de valor, desde el diseño hasta la instalación, ofreciendo un control completo de la producción.

Crecimiento fuerte y controlado

El grupo Azenco fabrica una amplia gama de sistemas de protección para piscinas: cubiertas de piscina y persianas de piscina. Azenco ofrece también cubiertas exteriores: cubiertas de terraza, toldos, pérgolas bioclimáticas, cubiertas para vehículos y cubiertas para spa.

Desde los inicios, la compañía ha logrado aglutinar un gran equipo. Gracias a la creciente demanda que tienen sus productos, el número de empleados ha aumentado exponencialmente, pasando de 5 empleados en el 2012 a 150 empleados en 2019.

El volumen de venta en España en el año 2018 aumentó un 26,8% respecto al año anterior, pasando de una facturación de 1.183.000€ en el 2017 a 1.500.000€ en el 2018. Las ventas totales del grupo también crecieron, aunque el crecimiento ha sido porcentualmente inferior, consolidando un total de 37.000.000€ en el 2018; un 23.33 % más que en el año 2017.

Innovación como base del conocimiento

Azenco basa su crecimiento en la innovación. La empresa está en constante búsqueda de nuevas ideas para ofrecer nuevos productos al consumidor. Este espíritu está presente en el centro de su estrategia para ofrecer diseños exclusivos y a la vanguardia.

El equipo Azenco ha diseñado y patentado soluciones adaptadas a las exigencias del consumidor. Muestra de ello es la patente en cubiertas para piscina Sistema Visio® que permite una apertura modulable exclusiva sin desbloquear los sistemas de fijación. No dejan ninguna marca sobre la cubierta una vez apilados.

Otra innovación importante es la pérgola blioclimática R-SKY, la única pérgola del mercado con techo modular. Ello permite utilizar su terraza todo el tiempo, tanto en verano como en invierno. Su techo modulable permite que durante intensas lluvias o períodos de nieves la pérgola bioclimática Azenco resista muy bien. Su longevidad es además una ventaja notable.

Conclusiones de 2019

Azenco ha acabado el año 2019 con un gran crecimiento, y para para este año 2020 Azenco quiere consolidar su posición no solo en España, sino también en Italia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Portugal y Estados Unidos.

https://www.azenco.es/

