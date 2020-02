Área Oftalmológica Avanzada y Hospital Dexeus abren la Unidad de Ojo Seco, un referente internacional Comunicae

martes, 11 de febrero de 2020, 08:47 h (CET) La novedad de esta unidad es su carácter multidisciplinar donde colaboran oftalmólogos y especialistas relacionados con el ojo seco: ginecólogos, dermatólogos, endocrinos y reumatólogos. Se trata de agrupar en un mismo centro todos los medios diagnósticos y terapéuticos. Han incorporado el laboratorio de análisis de la lágrima, biomarcadores y pruebas genéticas así como los tratamientos con derivados hemáticos (ENDORET) y células madre, ThermaEye Plus y el Sondaje de las glándulas de Meibomio El Ojo Seco es un trastorno ocular que se presenta cuando la superficie ocular (córnea y conjuntiva), no está bien lubricada y humidificada. La escasez de lágrima y/o su mala calidad están en el origen del problema.

La clínica barcelonesa, Área Oftalmológica Avanzada, se ha especializado a lo largo de los años en el tratamiento del Ojo Seco, pero es ahora al incorporarse al Hospital Universitari Dexeus, en el Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus, cuando se ha alcanzado el máximo nivel de excelencia. En la nueva Unidad de Ojo colaboran oftalmólogos y otros especialistas relacionados con esta patología, compartiendo medios y tecnologías para el diagnóstico y el tratamiento.

El trabajo de investigación durante los últimos años, ha culminado en la aplicación de tecnologías que son básicas para el tratamiento de esta patología, entre los que destacan:

ThermaEye Plus es una tecnología de luz pulsada de alta intensidad, en su centro la han adaptado para su uso oftalmológico, para estimular las glándulas de Meibomio, la calidad de la película lagrimal y el neurotrofismo corneal, básico para mejorar la superficie ocular y las molestias de dolor y sensación de arenilla.

Sondaje de las glándulas de Meibomio: Han desarrollado nuevas sondas para facilitar la apertura y limpieza de las glándulas de Meibomio. Estas glándulas son las responsables de la secreción de grasa que necesita la lágrima para que lubrifique bien y no se evapore rápidamente.

Exfoliación del borde libre de los párpados: Consiste en eliminar la capa de hiperqueratosis que tapona la salida de las glándulas de Meibomio. Para ello, emplean un nuevo sistema que permite reestablecer el normal funcionamiento de las glándulas de una forma segura y eficaz.

Derivados hemáticos y células madre. Son fundamentales para regenerar la superficie ocular en los casos de ojo seco severo. En la nueva Unidad de ojo seco disponen de los sistemas Endoret y de cultivos celulares para realizar estos tratamientos a sus pacientes.

Es importante recordar que el ojo seco es una de las patologías más frecuentes, no solo de la oftalmología sino también de la medicina y es una de las primeras causas de absentismo laboral. Actualmente se sabe que se trata de un trastorno multifactorial y en su origen y evolución intervienen elementos relacionados con la salud general, cambios hormonales, dieta y nutrición e incluso factores relacionados con la ansiedad y el estrés. Por todo esto y debido a su complejidad, han creado esta Unidad de Ojo Seco y Superficie Ocular, pionera en nuestro país, en la que incorporan todos los especialistas y los medios técnicos para ayudar a los pacientes que sufren de ojo seco.

