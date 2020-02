​Mitos y verdades sobre los préstamos online

De forma generalizada, internet lleva en nuestras casas más o menos desde el año 2000. La unión del mundo financiero con internet ha conllevado el surgimiento de multitud de posibilidades, desde nuevos tipos de inversión, hasta otras formas de financiamiento. Como es lógico, en estos 20 años, el mercado del financiamiento por internet ha tenido tiempo de madurar.



Por ello, actualmente, existen una gran cantidad de empresas dedicadas a los préstamos online, pero los consumidores todavía tienen muchas dudas sobre el funcionamiento de sus servicios. Vamos a tratar de aclarar mitos sobre los préstamos online:



Son más caros El financiamiento online ni es más caro ni más barato que el offline. En principio, para las entidades conceder un préstamo online es más eficiente que tener que mantener una oficina y un agente en ella, pero la competencia es tan alta que a la hora de la verdad hay grandes ofertas en ambos casos.



Si quieres un préstamo barato, simplemente tienes que emplear tiempo en comparar. Visita dos o tres oficinas, infórmate sobre lo que ofrecen y luego haz lo propio en un comparador de préstamos.



No son seguros Los préstamos online en sí son perfectamente seguros. Antes de recibirlos, tendrás que firmar un contrato y, como consumidor, tienes los mismos derechos y deberes que un cliente que los haya contratado offline, incluyendo el derecho de desistimiento.



El problema de seguridad proviene de los potenciales robos de identidad que puedes sufrir con tu uso diario de la red. Si alguien se hace con tu número de DNI, número de cuenta, etc. porque los compartes en una red social o te los roban de cualquier otra manera, podría pedir un préstamo haciéndose pasar por ti, pero no porque los préstamos online no sean seguros, sino porque habrás tenido la mala suerte de toparte con un estafador. De hecho, las suplantaciones de identidad han ocurrido desde mucho antes de la generalización de internet, aunque es cierto que se lo ha puesto más fácil a los estafadores.



Las webs de las entidades financieras encriptan los datos de sus clientes y no son menos seguras que las de cualquier comercio electrónico.



Acabarás en ASNEF Las posibilidades de acabar registrado en ASNEF son las mismas que con la financiación offline. Si cometes un impago, probablemente acabes en este u otro registro de morosos, pero si devuelves el dinero con normalidad, no tendrás problema.



No están regulados Los servicios financieros online están regulados y en principio ninguna empresa que no cumpla con la regulación debería ofrecerlos. En este sentido, es recomendable comprobar siempre el aviso legal de la web y posteriormente el contrato que se nos muestre. En él deberíamos ver la empresa que gestiona la web y la que gestiona el préstamo, así como la dirección postal de su sede que nos valdrá para saber si se trata de una empresa registrada en España o en algún país de la UE.



Son más fáciles de conseguir No tiene por qué. En general, los trámites sí que son más rápidos porque te ahorras idas y venidas. Sin embargo, los requisitos que te exigen para ser cliente y concederte un préstamo, dependen más del tipo de préstamo (rápido, para el coche, para estudios, hipotecario, etc.) que de si la empresa trabaja online, offline o de ambas formas.