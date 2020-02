Bravo Baena y Adriana Lastra, cara PP cruz PSOE

Juan Bravo y Adriana Lastra protagonizaban en Madrid dos desayunos. Él a las 9 de la mañana, ella a las 10. Bravo, consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, representa hoy la cara del nuevo PP. Lastra, portavoz del Grupo socialista en el Congreso de los Diputados, puede tomarse por cruz del PSOE viejo. Cuarentones, pero distintos. Él, licenciado en Derecho, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y profesor de Derecho Financiero, aparecía ante el atril de Executive Fórum en el Hotel Palace. Ella, con estudios en Antropología Social sin acabar, ocupaba la tribuna de Nueva Economía Fórum en el Gran Casino.



Coincidí con una compañera en el Palace. Ella debía oír a Lastra, pero había ido al lugar equivocado y se marchó al Gran Casino.



- Lo nuevo está aquí y lo veré en la Nota de Prensa. Lo de Lastra, si te interesa, estará en el digital... - aconsejó al despedirse.



Lo nuevo estuvo con Bravo Baena, que se aplicó en contar qué hace en Andalucía: En 2015 saltó de la Agencia Tributaria a la política; hoy hace un año Juanma Moreno me propuso la Consejería. Un año de gobierno PP-C’s con Vox ¿Estilo? Eficacia en Sanidad, Educación, Dependencia y Empleo. Sin estridencias ni sectarismos. Andalucía contribuye al crecimiento de España. Quien lleve un euro allí será atendido y bienvenido ¿Qué hacemos? Bajar impuestos, reducir trabas burocráticas y evitar errores de gestión. Como Madrid, menos impuestos y mejor política fiscal. En el Consejo de Política Fiscal del viernes, nos contaron 24 horas después lo que a Cataluña, que se fue con la bolsa llena. Entre el Gobierno y las CC.AA. se están rompiendo las formas. Hemos conseguido la reunión del Consejo de Política Fiscal. Nos dicen que podemos endeudarnos. No nos pagan pero dejan que nos endeudemos. Se olvida (la ministra) de reducir la deuda; tiene fe inquebrantable en la subida de impuestos. Frente a lo hecho por el PSOE en Andalucía, el gobierno PP-C’s va al déficit cero porque Andalucía tiene potencial. Lo que no son cuentas, dijo Nadal, son cuentos: El PSOE tenía un gasto sanitario de 61.000 millones de euros y pagaba pensiones por 90.000 millones; meses después en Sanidad gastamos 70.000 millones y se pagan pensiones por 140.000. Nos deja endeudar (la ministra) por el IVA como hecho excepcional, pero hay más excepciones. Andalucía ha sido la primera en aprobar sus presupuestos ¿Qué había bajo las alfombras? A los que miran al pasado les pasa como a la mujer de Lot: se convierten en sal. Mejor, gestión eficiente. Nosotros demostramos con hechos. Con menos nieve que otros años, cañones en Sierra Nevada sin gastar dinero público. El Estadio de la Cartuja de Sevilla llevaba 4 años cerrado; en los próximos 4 va a tener 4 Copas del Rey. Vendemos edificios públicos cerrados, que gastaban y no producían mientras se pagaban alquileres de edificios ajenos. Andalucía puede convertirse en la locomotora de España. Por primera vez, el crecimiento andaluz va por delante de la media del crecimiento en España. La diferencia entre CC.AA. perjudica a España. La ministra dijo que no entráramos en el España nos roba; le dije que no es España, eres tú ministra. Frente al carnet PSOE para trabajar en la administración, normas con 90.000 apuntados en una bolsa transparente. No se apagaban luces en los edificios de la Junta, aunque no se trabajara, hoy se apagan. Frente a Marruecos, competir en calidad. Contra el PP, propaganda falsa: La pobreza (dicen) está en las comunidades que gobierna el PP. Los ciudadanos de Madrid van a pagar las consecuencias de que gobierne el PP (por votar PP).



Bravo mostró la que puede ser una de las caras de la moneda PP-PSOE. La otra (cara o cruz), la de Lastra, estaba en el digital recomendado: El PSOE prevé incluir el delito de apología del franquismo en la reforma del Código Penal. El Gobierno pretende rebajar las penas por sedición para acompasar la legislación a las circunstancias. La tipificación de la exaltación de la dictadura es una promesa electoral de Sánchez. Lastra se comprometió a que el Gobierno haga las exhumaciones pendientes y retire elementos de exaltación. Admisión, este martes, de la Ley de eutanasia. Esos asuntos complican la legislatura al PP puesto que son temas que dividen a la derecha. En democracia no se homenajea a dictadores ni a tiranos. Lastra ha asegurado que no ha accedido al borrador del Código Penal en el que trabaja el Ministerio de Justicia y que incluirá modificaciones sobre el delito de sedición para rebajar las penas. Esa modificación puede mejorar las condiciones de los condenados del procés. El Código Penal tiene que adecuarse a los tiempos. No se ha pronunciado sobre si se incluirá en la legislación el delito de convocatoria de referéndum ilegal, que prometió en campaña Sánchez y rechaza su aliado ERC. Tampoco ha respondido a la pregunta de si los cambios legislativos referentes al consentimiento sexual se incluirán en el Código Penal, o si se plantearán en una ley de libertades sexuales que se pretende aprobar antes del 8 de marzo. Ha dejado claro que el ‘solo sí es sí’ quedará fijado en la legislación para evitar que las agresiones sexuales queden al albur de sentencias judiciales. Respecto a la mesa de diálogo con la Generalitat, no ha descartado que Pablo Iglesias se incorpore como miembro del Gobierno. En una entrevista en eldiario.es, Rufián dio por hecho que representantes de UP deben formar parte de la negociación. "Estamos hablando de dos gobiernos y de cuatro partidos. Dos y dos. Tienen que estar", expresaba. Me parecería bien que estuviera Pablo Iglesias o cualquiera de los 22 ministros o vicepresidentes. Lo importante no es quién esté en la mesa sino los resultados, ha dicho Lastra sobre la mesa que Pedro Sánchez y Quim Torra liderarán y que pretenden por primera vez en febrero. A pesar de la buena sintonía con ERC, Lastra ha defendido a Miquel Iceta de las críticas de Oriol Junqueras, que acusó a los socialistas catalanes de no haber hecho nada para evitar que gente inocente esté en prisión por el procés. Miquel Iceta es un político que ha sabido, desde el diálogo y el respeto a la ley, tender puentes y no dividir. Por eso creo que va a ser un excelente president, ha expresado la portavoz socialista, que se ha mostrado convencida de que los Presupuestos Generales del Estado saldrán aprobados del Congreso.



Después, Carrera de San Jerónimo, semáforo con dos muñecos verdes de la mano en la Plaza de Neptuno; y una convicción: Bravo, si no se tuerce (o tuercen) puede ser una cara del PP nuevo. Lastra, sin torcer y en cualquier caso, es la cruz (o cara) del PSOE viejo.