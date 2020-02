Almonacid de Zorita celebra su I Certamen de Música Cofrade

Este fin de semana, ha tenido lugar el I Certamen de Música Cofrade de Almonacid de Zorita, por iniciativa de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Cristo del Gran Poder, de Almonacid de Zorita, y especialmente de la familia Roldán. Su éxito, en palabras del alcalde de la villa alcarreña, José María Cañadillas, “augura muchas más ediciones en estas fechas”, señalaba ayer.





A las ocho de la tarde del sábado, las cuatro asociaciones y bandas de cornetas y tambores participantes formaban en la Plaza del Ayuntamiento, que como la calle Natalio Gumiel Morago, había quedado expedita de coches, a intervención de Protección Civil de Almonacid y Guardia Civil. A continuación, los músicos salían en sonoro y emotivo pasacalle, en dirección a la Ermita de la Luz, precisamente por la calle de Natalio Gumiel Morago. En primer lugar, lo hacía la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Cristo del Gran Poder de Almonacid de Zorita. A continuación, la Asociación Cultural Banda de Pastrana; después la Banda de Cornetas y Tambores El Buen Camino de Humanes, y por último, la Agrupación Humildad y Fe, de Alcalá de Henares. Pedro Hidalgo, responsable de Protección Civil, coordinó con tino y presteza los tiempos de cada una de las agrupaciones.





Después del pasacalle, las cuatro formaciones, de manera individual, interpretaron un pequeño concierto en la Ermita de la Virgen de la Luz, presentado por la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonacid, Beatriz Sánchez. Correspondió a José María Cañadillas dar la bienvenida a los grupos participantes.





José Luis Roldan, uno de los veteranos de la Banda de Cornetas y Tambores de Almonacid de Zorita, recordaba que esta agrupación “nació hace bastantes años para aportar algo a la Semana Santa local”. Se trata de una Banda “muy familiar”. Ensaya “en una pequeña escuela en la que, año tras año, aprendemos cosas nuevas”. Casi todo su repertorio son arreglos de diferentes marchas, “que nos escriben específicamente para nuestro nivel”. En sus mejores años, la Banda llegó a tener casi medio centenar de músicos. Muchos, se han retirado. “Sin embargo, ahora, volvemos a contar con una juventud entusiasta, que le da futuro a nuestra banda de cornetas y tambores”, añadía Roldán. En la actualidad, la Cofradía la integran en torno a ochenta personas, y la Banda, 22 músicos.





En cuanto al I Certamen, Roldan afirmaba que ha nacido de la afición a la música de estos cornetas y tambores almonacileños, participantes, además, en otras agrupaciones. “Cuando llega la Semana Santa, es difícil ver a estas agrupaciones fuera de sus lugares de origen, o de otras procesiones en las que desfilan desde hace años. Por eso, el certamen supone una excelente oportunidad para escuchar música cofrade en Almonacid”, añadía. La Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Cristo del Gran Poder de Almonacid de Zorita tocó una marcha de composición propia y unos arreglos de la marcha 'Rezo a tus pies'.





En segundo lugar, salía la Asociación Cultural Banda de Música de Pastrana. Pascual Suñer, su director, recordaba que aceptaron encantados la invitación de Leticia Roldán, almonacileña que también forma parte de la agrupación pastranera. Interpretaron cuatro marchas procesionales: 'Osana in Excelsis', 'Concha', 'Passio Granatensis' y la 'Macarena', de Paco Lola, para “este concierto religioso, que nos adentra ya en la Semana Santa”. Los pastraneros aportaron el toque diferencial al viento y percusión del resto de formaciones. “Nosotros tenemos también madera”, explicaba Suñer, ilusionado con la presencia de sus músicos, como en cada actuación de la Banda de Pastrana. “Pasaremos un buen rato y esperamos que la gente lo pase también”, decía poco antes de empezar a desfilar.





Juan Carlos Morales, presidente de la Asociación de Cornetas y Tambores El Buen Camino, de Humanes explicaba antes del concierto que “nos hace ilusión tocar en Almonacid, porque ésta de La Alcarria es una comarca donde no habíamos actuado hasta ahora”. En formato de Banda, en la que la melodía la llevan las cornetas, a diferencia de las agrupaciones, donde lo hacen las trompetas, El Buen Camino de Humanes comenzó su andadura en 2006. “En una Semana Santa, el Ayuntamiento de Humanes contrató una banda para tocar, pero no pudo hacerlo, así que se recurrió a una charanga que no cumplió con las expectativas. Para esto, salimos nosotros con unos tambores”, pensamos. Dicho y hecho. Ese fue el inicio de la Banda que, apoyada por Manolo, cordobés, amante de la música cofrade y vecino de Humanes, empezó a incorporar el sonido de las cornetas. Cuatro años después, y de la mano de su actual director musical, Félix Javier García Sáez, que es también director musical de El Amarrao de Ávila, una de las bandas con más solera de Castilla y León, los de Humanes han crecido hasta lo que son ahora, con un proyecto incluso de grabar un disco sólo con marchas propias, para las que han ido pidiendo colaboración a diferentes compositores. La primera de sus marchas originales fue un regalo de su actual director. Lleva por título 'A mi Cristo del Camino', y le da nombre a la Banda. “Luego hemos ido buscando compositores para aportarnos marchas que tuvieran lo que nosotros queremos expresar”, añadía Morales. Así fueron llegando otras composiciones originales, como 'Vida Eterna', “dedicada a personas que ya no están con nosotros” o 'Atardecer en llamas', inspirada en la Procesión del Fuego de Humanes, compuesta también por el director. En la Ermita de la Virgen de la Luz, interpretaron 'Ave María' de Caccini, 'Vida Eterna', 'Se hizo realidad', y 'Atardecer en llamas'.





Cerró el I Certamen la Agrupación Musical Humildad y Fe de Alcalá de Henares. Su portavoz, Javier San José, comentaba que esta formación complutense nació a mediados de 2017, cuando un grupo de amigos cofrades decidieron crear una banda de música para compartir su ilusión y pasión por este tipo de música, “y aquí estamos luchando cada día para mejorar un poco más”. En la actualidad, son cuarenta músicos, además de su equipo de auxiliares, banderín y demás. “Hemos creado un ambiente familiar, que nos une a todos en las innumerables horas de ensayo que hay antes de cada certamen y en las actuaciones mismas”. En Almonacid de Zorita interpretaron 'Corazón de San Juan', 'Reina de reyes', 'Virgen de la Paz' y 'La Saeta'. Como los de Humanes, están trabajando en su propio repertorio, que van a presentar precisamente en la próxima Semana Santa en la Ciudad Complutense.





El I Certamen de Música Cofrade terminó con la interpretación, por parte de Humildad y Fe, del himno nacional. El Ayuntamiento de Almonacid hizo entrega a cada una de las agrupaciones de una placa conmemorativa. Además, José María Cañadillas quiso dar gracias a todas las agrupaciones participantes, y especialmente, a Leticia Roldan, “verdadera artífice de este Certamen maravilloso”, terminó.





José Luis Roldán, Banda CC/TT de Almonacid de Zorita.