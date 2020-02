Ventajas de contar con un administrador de fincas, por Ítaca Fincas Comunicae

lunes, 10 de febrero de 2020, 16:19 h (CET) Escoger un administrador de fincas es una decisión muy importante para una comunidad, pero también necesaria. Ítaca Fincas, administradores colegiados en Madrid, desvela las principales ventajas de contar con un administrador de fincas Cualquier comunidad de vecinos, sea que tenga pocas viviendas o se trate de un amplio complejo de edificios, se enfrenta a una serie de desafíos que debe atender para el buen funcionamiento de todo. Desde el cobro de las cuotas vecinales para cubrir los gastos hasta el personal que realice servicios, pasando por las obligaciones documentales, todo ello supone un gran esfuerzo e inversión de tiempo.

Para poder atenderlo todo de una forma eficaz, es fundamental contar con un administrador de fincas. Las ventajas de contar con un equipo de profesionales pueden ser múltiples, como pone de manifiesto https://www.itacafincas.net/, profesionales que atienden en Madrid a muchas comunidades y que resumen a continuación las principales ventajas que ofrece poder contar con este tipo de servicios profesionales.

Ahorro de costes en general

Al estar al tanto de todo lo que gira en torno a las necesidades que tiene una comunidad, un administrador siempre sabrá escoger los precios más interesantes por cada servicio, e identificar la mejor solución cuando surge algún problema en la finca.

Desde profesionales que se encarguen de hacer reparaciones hasta la contratación de seguros y servicios de mantenimiento, el administrador sabrá dónde conseguir lo necesario ahorrando dinero.

Localización y acceso a ayudas y subvenciones

Un administrador profesional de fincas, a tenor de la experiencia de itacafincas.net debe permanecer en contacto continuo con la administración pública, y contar con actualizada información acerca de ayudas y subvenciones para las comunidades, como reformas y mejoras, beneficios fiscales de cara a la contratación de personal, etc.

Asesoría legal

Vecinos que no cumplen con sus obligaciones, dudas sobre derechos y obligaciones de empleados y otras cuestiones pueden llevar a que se necesite una aclaración jurídica, que el administrador podrá proporcionar a través de sus servicios profesionales.

También está en condiciones de realizar un arbitraje o mediación para solucionar conflictos sin necesidad de llegar a los tribunales, de una forma más rápida y eficaz.

Prevención de incidencias

Al tener experiencia en lo que puede ocurrir en una comunidad, un administrador de fincas profesional puede anticiparse a los incidentes que surjan. También puede llevar un control de agenda para el mantenimiento de diversos elementos, para la tranquilidad de los propietarios e inquilinos que viven en el inmueble.

Además, en caso de que surja alguna duda, el administrador puede dar respuesta y orientación al respecto si es necesario.

Punto de vista experto en reuniones de vecinos

Las juntas de vecinos a menudo generan polémicas y discusiones, ya que cada uno ve las cosas de una manera y a veces puede tratar de imponer su criterio al respecto.

Un administrador puede gestionar esto de un modo tranquilo, primero evitando los conflictos y después aportando una visión profesional de un modo neutral, más eficiente y satisfactoria para el conjunto de los ocupantes.

Actualización continua

Un administrador de fincas profesional se mantiene actualizado de forma continua para seguir ofreciendo el mejor servicio en todos los aspectos, ya sean jurídicos, fiscales, administrativos, etc. De hecho, contar con un equipo multidisciplinar es otro aspecto de valor para la gestión de la comunidad.

Itaca Fincas cuenta con una amplia experiencia y un equipo creado para satisfacer todas las necesidades de sus clientes en Madrid. Durante más de 20 años ha desarrollado un sistema de trabajo eficaz, siendo la primera agencia en lograr el sello de calidad europeo AF 6031:2018, que identifica a los mejores administradores de fincas. También tiene el certificado ISO 9001 y forma parte del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Todo ello supone una garantía de calidad y servicio del máximo nivel, para la tranquilidad de los clientes, considerados el activo principal del proyecto.

