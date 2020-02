Asociación Mundus permitirá que 300 jóvenes africanos realicen prácticas en empresas europeas Comunicae

lunes, 10 de febrero de 2020, 15:27 h (CET) Asociación Mundus, que ha sido declarada recientemente como entidad de utilidad pública, se reúne en Bruselas con sus socios europeos desde hoy y hasta el jueves, 13 de febrero, para abordar SAAM, el mayor proyecto hasta la fecha para trabajar la Formación Profesional en 17 países africanos. SAAM (Supporting Alliance for African Mobility) es uno de los únicos dos proyectos pilotos que se han aprobado directamente en la Comisión Europea y cuenta con una financiación de 4 millones de euros Cooperación, movilidad, aprendizaje bilateral y desarrollo. Son las claves del proyecto SAAM (Supporting Alliance for African Mobility), uno de los mayores programas aprobados hasta la fecha por la Comisión Europea en materia formativa. Gracias a la iniciativa, liderada por la Asociación Mundus, más de 300 estudiantes africanos de Formación Profesional de hasta 17 países del continente se desplazarán durante 40 meses a Europa para realizar prácticas en empresas de múltiples sectores. También, más de medio centenar de profesionales de FP visitarán a sus homólogos africanos. Sin embargo, SAAM ha sido concebido como una enriquecedora experiencia cultural, que va mucho más allá de lo meramente formativo.

Después de haber sido presentado por la organización de formación profesional Centro San Viator (Bizkaia), la institución europea ratificó su financiación por algo más de cuatro millones de euros. De esta manera, se viabilizará una iniciativa que, tal y como argumentan desde Mundus, busca fomentar “la movilidad y el intercambio formativo entre Europa y África como nunca antes”, mediante una novedosa y útil técnica cooperativa.

Los estudiantes de África vivirán una estancia en Aragón, Cataluña y otras zonas de Europa. Una vez allí, los profesionales “trabajarán codo con codo” con ellos, para que los jóvenes puedan empaparse, mediante la observación y la práctica, de la metodología europea de trabajo que se lleva a cabo en su sector. Por otro lado, además de los estudiantes, participará en el proyecto “otro flujo de intercambio", explican desde Mundus, esta vez, formado por profesionales de entidades y centros de FP, que asimismo tendrán la oportunidad de marchar a África. Así, 70 profesionales europeos y otros 135 africanos visitarán los centros de sus homólogos para comprender la filosofía, cultura y costumbres así como el sistema de formación profesional del país de acogida. El objetivo: “Fomentar las buenas prácticas bilaterales y mejorar el desarrollo conjuntamente”.

La Asociación, que ha sido recientemente declarada entidad de utilidad pública, se reúne en Bruselas con sus socios europeos, desde este lunes 10 hasta el jueves, 13, para ultimar los detalles de las actividades del proyecto, antes de su puesta en marcha. La primera fase del proyecto espera poder iniciarse de cara al curso 2020-2021, entre septiembre y octubre.

SAAM (que en el idioma afrikáans significa "juntos") tiene como objetivo contribuir a la mejora y modernización de la Formación Profesional en 17 países africanos, así como reforzar la relación entre la FP y el mercado laboral. Para lograr este objetivo, SAAM va a generar movilidad de profesionales de la educación y estudiantes de FP de varias áreas técnicas. Esta alianza pretende favorecer el intercambio de ideas y buenas prácticas entre regiones, mejorar las competencias del profesorado y del alumnado, mejorar los estándares tanto de la calidad de la gestión como de la formación, y finalmente mejorar el proyecto curricular de los centro de FP.

SAAM está compuesto por 32 organizaciones provenientes de ocho estados miembro de la Unión Europea (Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España) y 17 países africanos.

